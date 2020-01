Gevelsberg. Die Stadt Gevelsberg ist zufrieden mit der Resonanz auf das Projekt „AltBauNeu“. Es bietet einige Vorteile für Gebäudeeigentümer in der Stadt.

Gevelsberg: Gute Resonanz auf Projekt für Altbausanierung

Informationen zu Beratung, direkter Kontakt zu Handwerkern, Architekten und Ingenieuren – um privaten Gebäudeeigentümern den Weg zur energetischen Sanierung zu vereinfachen, ist die Stadt Gevelsberg im vergangenen Oktober dem Projekt „AltBauNeu“ beigetreten. Zentrales Element dessen ist die Öffentlichkeitsarbeit. Die läuft vor allem über ein Internetportal. Mit seinen Zugriffszahlen liegt Gevelsberg dabei sogar vor wesentlich größeren Städten wie Bochum oder Essen.

„In ganz Deutschland engagieren sich Städte, Gemeinden und Kreise auf vielfältige Weise für den Klimaschutz, um so die gemeinsamen bundesdeutschen Ziele, bis zum Jahr 2050 nahezu CO₂-neutral zu agieren, zu erreichen“, steht es in einer Informationen der Stadt Gevelsbergs. Ein wesentlicher Bereich, in dem CO₂ eingespart werden könne und damit auch Energiekosten wesentlich verringert werden könnten, sei der Gebäudebestand.

Kontakt zu Experten aus Gevelsberg

Genau an dieser Stelle soll das Projekt „AltBauNeu“ ansetzen. Es handelt sich dabei um eine Kooperation von nordrhein-westfälischen Kommunen und Landkreisen mit der Energieagentur NRW. Über das Internetportal www.alt-bau-neu/gevelsberg können Eigentümer seit knapp vier Monaten Informationen rund um energetische Sanierung bekommen. Darüber hinaus erhalten sie Kontakt zu Experten aus Gevelsberg, Schwelm und Ennepetal, die ihnen bei der Umsetzung helfen können.

Infobox Kein festes Vertragsverhältnis für die Stadt Die Stadt Gevelsberg zahlt jährlich 2856 Euro, um Teil des Projekts „AltBauNeu“ zu sein. Das sind 200 Euro im Monat zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Energieagentur NRW lässt sich die Fortführung der Kooperation zu Beginn jedes neuen Kalenderjahres bestätigen. Die Teilnahme kann jährlich gekündigt werden. Für die Stadt Gevelsberg besteht somit kein festes Vertragsverhältnis. Für die letzten drei Monate des vergangenen Jahres zahlt die Stadt anteilig 600 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Aufbau und Pflege der Internetplattform www.alt-bau-neu/gevelsberg liegen in den Händen der Fachbereiche Stadtplanung und Umwelt. Die Energieagentur arbeitet im Auftrag der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen als operative Plattform mit Kompetenz im Energiebereich. Dabei geht es unter anderem um Energieforschung, technische Entwicklung, Demonstration, Markteinführung, Initialberatung und berufliche Weiterbildung.

Die fach- und förderspezifischen Informationen stellt die Energieagentur zentral bereit. Der Vorteil für die Kommunen: Zeit- und Kostenersparnis. Darüber hinaus verfügen sie auf der Internetplattform über einen eigenen Bereich, den sie mit lokalen Informationen wie Kontakten oder Ankündigungen für Veranstaltungen bespielen können. In Gevelsberg sind das zum Beispiel die Energieberatung für Bürger in Berge-Knapp und Vogelsang oder der Umweltmarkt.

Gevelsberg liegt vor Bochum und Essen

Die Energieagentur versorgt die Städte ebenfalls mit Vorlagen für Presseinformationen, Flyer oder Broschüren. Außerdem ermöglicht sie die Ausleihe von Aktionsmaterialien, beispielsweise für Infoveranstaltungen und Bürgerfeste. Um die Vernetzung der teilnehmenden Kommunen und Kreise noch zu intensivieren, finden jährlich drei Netzwerktreffen statt. Hier können sie sich untereinander austauschen.

„Die genauen Zugriffszahlen der Gevelsberger „AltBauNeu“-Seite liegen zwischen 206 und 314 Zugriffen im Monat“, erklärt Björn Remer, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung und Umwelt bei der Stadt Gevelsberg, auf Nachfrage. Damit liege Gevelsberg zum Beispiel über den Werten der Städte Essen und Bochum.

Zwar ist auf der Internetseite auch ein Ansprechpartner für Eigentümer bei der Stadt Gevelsberg aufgeführt. Seit Freischalten der Seite sei es aber eher selten vorgekommen, dass sich Interessenten direkt bei der Stadt meldeten, so Remer weiter. Vielmehr sei davon auszugehen, dass Besucher der Seite den direkten Weg zu den, auf der Homepage aufgeführten Beratungsstellen suchen.

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

Gevelsberg verfügt über einen Anteil von 59,1 Prozent an Wohnungen in Gebäuden, die vor dem Jahr 1970 gebaut wurden. Das geht aus einer Vorlage der Verwaltung hervor. Damit liege Gevelsberg über dem NRW-Durchschnitt von 54,3 Prozent.

Eine Vielzahl dieser Gebäude in Gevelsberg befinde sich in Privatbesitz und bedürfe einer energetischen Aufwertung. „Ein entsprechender Nachholbedarf ist deutlich erkennbar“, heißt es dazu in der Vorlage.

In der Teilnahme am Projekt „AltBauNeu“ sieht die Stadt Gevelsberg auch einen Beitrag zur Umsetzung ihres Klimaschutzkonzeptes. Das sieht eine Reduktion von Treibhausgasen um mehr als 90 Prozent bis zum Jahr 2050 vor. „Das kann jedoch nur durch eine flächenhafte Sanierung des Altwohnbestandes gelingen“, so die Stadt.