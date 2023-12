Gevelsberg: Gymnasium erhält großzügige Spende für Projekt „Soziales Lernen“

Gevelsberg Die Reichert-Alanod-Stiftung unterstützt das Präventionsprogramm mit erlebnispädagogischen Inhalten

Durch die Corona-Pandemie und das Homeschooling ist für viele Kinder und Jugendliche der Umgang mit sozialen Strukturen schwieriger geworden – auch am städtischen Gymnasium Gevelsberg. „Wir erleben einen kontinuierlichen Wandel und müssen daher auf vielfältige soziale Entwicklungen reagieren“, erläutert Astrid Starker, Schulsozialpädagogin. Um diese entstandenen Defizite aufzufangen, lege das Gymnasium einen großen Schwerpunkt auf Prävention. So konnte man zum Beispiel durch die Landesförderung „Ankommen nach Corona“ ein Projekt durchführen, um Schülerinnen und Schülern zielführend ein Aufholen pandemiebedingter Lernrückstände zu ermöglichen.

Ähnlich verhält es sich mit dem Projekt „Soziales Lernen“ von Transparenz NRW, das momentan für die sechste Jahrgangsstufe (fünf Klassen mit insgesamt 129 Schülerinnen und Schülern) mit jeweils einem Aktionstag pro Klasse durchgeführt wird. Ermöglicht hat dies die in Ennepetal ansässige Reichert-Alanod-Stiftung, die das Projekt mit 5679,87 Euro fördert. Worüber sich die stellvertretende Schulleiterin Stefanie Siepmann sehr freut. Dass man überhaupt mit der Stiftung in Kontakt gekommen sei, da geht ihr Blick in Richtung Jennifer Zinnow. Die Versicherungsunternehmerin, deren Kind das städtische Gymnasium besucht, hatte bei einem Unternehmerfrühstück Manfred Kartenberg, den Vorstand der Stiftung, kennengelernt und die Gelegenheit genutzt, ihn einfach mal völlig unverbindlich anzusprechen. Mit Erfolg, wie sich zeigt.

Gemeinsam mit Bürgermeister Claus Jacobi und Thorsten Prinz, Fachbereichsleiter für Schulverwaltung, Kultur, Sport und Integration bei der Stadt Gevelsberg, macht sich Manfred Kartenberg nun ein persönliches Bild davon, worum es eigentlich bei diesem Projekt geht. Denn die vom inzwischen verstorbenen Mitgesellschafter der Firma Alanod, Werner Reichert, und seiner Ehefrau Regina im Jahr 2017 gegründete Stiftung verfolgt „ausschließlich und unmittelbar“ die Förderung von gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken, „die in unserer Satzung niedergelegt sind“, erzählt Manfred Kartenberg. Als Beispiele, wer begünstigt werde, nennt er Einrichtungen zur Bekämpfung von Krankheiten, insbesondere die Krebsdiagnose und -therapie, die Altenhilfe und gemeinnützige Seniorenheime sowie eine Unterstützung bei der Jugendhilfe oder Erziehungs- und Berufsbildungsmöglichkeiten.

Die aktuelle Geldspende sieht er daher beim richtigen Empfänger. Denn bei dem Projekt „Soziales Lernen“ geht es in erster Linie darum, einen guten Zusammenhalt und die Entwicklung einer Identität als Klasse zu fördern. Man will das Wir-Gefühl verstärken und die Einstellung zur Klassengemeinschaft gehören zu wollen begünstigen. Durch erlebnispädagogische Inhalte und Methoden würden zielgerichtete Teamprozesse in Gang gesetzt, durch deren Reflexion sich am Ende das Klassen- und Lernklima positiv verändere. Bürgermeister Jacobi geht diesbezüglich auf das Themengebiet Mobbing ein. Heutzutage kein Ausnahmefall, da es immer häufiger vorkomme. Beispielsweise auf dem Schulweg, auf dem Schulhof, in der Ganztagsbetreuung oder im Sportverein. Anlässe, jemanden zu mobben, gebe es viele: eine besondere Eigenschaft oder persönliche Schwäche, das körperliche Aussehen, die Herkunft, Religion oder Hautfarbe. Umso wichtiger sei es, sagt er abschließend, dass man „als junger Mensch schon ein gesundes Selbstwertgefühl mit auf den Weg bekommt, um solch persönliche Angriffe selbstbewusst abzuwehren.“

