Gevelsberg: Händler kommen virtuell ins Wohnzimmer

Gevelsberg. Vier lokale Einzelhändler aus Gevelsberg präsentieren alles rund um den Schulbedarf online über Zoom. So kann man an der Aktion teilnehmen:

Die sich ständig verändernden Regelungen im Blick auf die Pandemie sorgen für viel Verwirrung und Verunsicherung. Braucht man einen Termin, um ein Geschäft zu betreten? Braucht man einen negativen Corona-Test? All diese Fragen kommen ständig auf und die Antworten darauf verändern sich ebenso laufend. Aufgrund dessen wandern leider viele Kunden in den Online-Handel ab. Um dem entgegenzuwirken hat ProCity Gevelsberg gemeinsam mit vier lokalen Einzelhändlern ein digitales Format entwickelt, bei dem Produkte rund um die Schule präsentiert werden.

Die Händler kommen hierbei virtuell ins Wohnzimmer von jungen Familien. Unter dem Motto „Going to school is cool“ stellen die Händler Lingenberg – Trends in Leder, Hannes Schreibwaren, die Buchhandlung Appelt und Intersport Reschop ausgewählte Produkte und Aktionen vor. Alle Familienmitglieder können gemeinsam vor dem Computer sitzen und sich die Präsentationen anschauen, Fragen stellen und Produkte für den Schulstart in Gevelsberg entdecken.

Unterschiedliche Schwerpunkte

Die Präsentationen finden ab dem 10. Juni vier Wochen lang immer donnerstags um 17 Uhr via Zoom statt. Die Präsentation der Händlerinnen und Händler dauert insgesamt in etwa 20 Minuten und im Anschluss werden die aufkommenden Fragen der Teilnehmer gerne durch die Unternehmer beantwortet. Jede Woche werden zudem unterschiedliche Produkte bzw. Schwerpunkte vorgestellt, sodass es sich lohnt an mehreren Präsentationen teilzunehmen.

Vom Schulanfängerranzen über coole Rucksäcke, Einschulungsmaterial, ökologische, nachhaltige Produkte (Hefte, Stifte), Erstlese-Bücher, Übungshefte für den Schulanfang und Sprachspiele bis hin zur Ausstattung für den Sportunterricht und vieles mehr – alles Produkte, die lokal in Gevelsberg eingekauft werden können!

Der Zoom-Anmelde-Link ist auf der Webseite von ProCity Gevelsberg unter www.citygevelsberg.de/schulaktion/ zu finden. Die Teilnahme ist kostenlos. Es handelt sich nicht um eine Verkaufsveranstaltung, sondern um eine gemeinsame Präsentation rund um den Schulbeginn oder auch den Schulwechsel. Gemeinsam zeigen die vier Einzelhändler, dass man den kompletten Schulbedarf lokal in Gevelsberg einkaufen kann und dabei bestens beraten wird.

