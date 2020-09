Gevelsberg: Haltestelle Kirchstraße ist endlich wetterfest

Gevelsberg. Nie mehr übers Wetter ärgern. Die Haltestelle Kirchstraße in Gevelsberg hat endlich ein Wartehäuschen.

Viele Schüler fahren von Silschede aus mit dem Bus zur Schule. Und das bei Wind und Wetter. Gerade die kalten, nassen und ungemütlichen Monate machen ihnen oftmals zu schaffen, wenn sie unter freiem Himmel an einer Haltestelle warten müssen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Problem, welches bis vor kurzem auch an der Haltestelle „Kirchstraße“ bestand. Einige Eltern, allen voran Carmen Gens, hatten sich diesbezüglich an Bernhard Bösken gewandt, um ihren Unmut zu äußern. Der SPD-Politiker und Vorsitzende der Silscheder Interessengemeinschaft zeigte ein offenes Ohr und wandte sich direkt bei der Verwaltung an die zuständige Fachstelle. „Was in der Regel rasch vonstatten geht, entwickelte sich zu einer Art Hürdenlauf“, erzählte der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Silschede. Das von den Technischen Betrieben Gevelsberg vorgesehene Häuschen, gehörte nämlich der VER, die dafür vorgesehene Stelle war im Besitz von Straßen NRW. Was bedeutet, dass beide Institutionen der ganzen Sache zustimmen mussten. In Zeiten von Corona dauerte dies natürlich. „Doch wer Bernhard Bösken kennt, der weiß, dass dieser nicht einfach locker lässt“, sagte Bürgermeister Claus Jacobi am Tag der Einweihung.

Das Buswartehäuschen „Am Handweiser“ – Haltestelle „Kirchstraße“ steht, es ist zudem auch noch ausgestattet mit Licht und bietet den Wartenden ab sofort ausreichend Schutz bei jeder Wetterlage.