Gevelsberg: Hauptschüler gestalten bei Projekt ihr Foyer um

Gevelsberg. Mit zwei Malerbetrieben haben Schülerinnen und Schüler der Hauptschule Gevelsberg ihr Foyer umgestaltet. Dahinter steckt ein besonderes Projekt.

Die Hauptschule in Gevelsberg hat beim Projekt „Betrieb trifft Schule“ mitgemacht und gemeinsam mit den örtlichen Malerbetrieben Voosen aus Schwelm, Maler Bicking aus Ennepetal und dem Lackhersteller Brillux ihr Foyer aufgehübscht.

Das Projekt fand im Zuge der Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“ statt. Die Initiative wirbt für den Beruf des Malers und Lackierers und bringt mit diesem Projekt Schulen und Handwerksbetriebe zusammen.

Praktische Einblicke in Berufe

So mancher Klassenraum, Schulflur oder Pausenbereich in Bildungseinrichtungen hätte eine neue, erfrischende Wandgestaltung verdient. Junge Leute, für die der Schulabschluss in greifbarer Nähe ist, würden gern praktische Einblicke in Berufe bekommen.

So mancher Handwerksbetrieb würde mit Freude mehr von der Vielfalt seiner Tätigkeiten zeigen und damit Interesse bei zukünftigen Auszubildenden wecken. Warum also nicht alle Bedürfnisse zusammenbringen und daraus eine Aktion machen, von der alle profitieren?

An der Hauptschule Gevelsberg beteiligten sich Schülerinnen und Schüler an dem etwas anderen Schultag. Obermeister Dirk Ständeke (Malerbetrieb Voosen) und Anke Klein (Maler Bicking) blicken ebenso auf eine wertvolle Erfahrung zurück: „Für uns als Betriebe ist das Projekt eine tolle Möglichkeit, unseren Beruf in der Praxis vorzustellen und junge Menschen für das Handwerk zu begeistern. Wir würden uns wünschen, dass der ein oder andere vielleicht sogar Interesse an einem Praktikum oder sogar einer Ausbildung hat.“

Mädchenanteil relativ hoch

Konkret läuft „Betrieb trifft Schule“ so ab: Der Handwerksbetrieb gibt an zwei Aktionstagen einen Einblick in das Tätigkeitsspektrum des Berufs und geht mit dem Schülerteam in die Gestaltung der Fläche vor Ort. Gemeinsam arbeiten Handwerksprofis und Jugendliche das neue Wanddesign für den ausgesuchten Bereich aus und setzen die Idee mit viel Spaß zusammen um. Ein echter „Hingucker“ entsteht.

„Gelb-rot war das Foyer vorher, grün gestreift danach“, erklärt Maren Jahnke-Ouni, die an der Hauptschule den Ganztag koordiniert. Der Mädchenanteil sei unter den Teilnehmenden vergleichsweise hoch gewesen.

