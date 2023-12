Gevelsberg: Haus nach Schwelbrand unbewohnbar

Einen Schwelbrand löschte die Feuerwehr Gevelsberg am Samstagmittag. Hier ein Symbolfoto.

Gevelsberg Zu einem Brand am Kreuzweg rückte die Feuerwehr Gevelsberg am Samstag aus. Das betroffene Haus musste vom Stromnetz getrennt werden.

Um 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand am Kreuzweg alarmiert. Schon auf der Anfahrt meldete die Polizei, dass das Gebäude stark verraucht und eine Person aus dem Gebäude ins Freie gebracht worden sei. Bei Ankunft der Wehrleute an der Einsatzstelle war schnell klar, dass sich keine weitere Person im Gebäude befand.

Zwei Trupps unter Atemschutz gingen ins Gebäude vor. Es handelte sich um einen Schwelbrand in der Unterverteilung mit starker Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Anschließend entrauchten sie das Gebäude. Der Bewohner selbst befand sich im hinteren, noch nicht verrauchten Gebäudeteil und wurde unverletzt durch die Polizei ins Freie geführt. Eine rettungsdienstliche Behandlung war nicht erforderlich.

Für Weihnachtstage Unterschlupf gefunden

Der Stromversorger trennte die gesamte Stromversorgung des Gebäudes vom Netz, da die Unterverteilung massiv Schaden genommen hatte. Daher ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Der Bewohner kann nach Mitteilung der Feuerwehr die Weihnachtstage aber glücklicherweise bei seinem Bruder verbringen.

Insgesamt waren 41 Einsatzkräfte im Einsatz oder in Bereitschaft. Noch während des Einsatzes fuhren Kräfte des Löschzuges 1 zu einem Haus, in dem eine Tür geöffnet werden musste, um dem Rettungsdienst Zugang zu einem Patienten zu verschaffen. Neben sturmbedingten Einsätzen rückten Kräfte der Hauptwache am Samstag auch noch zu einer weiteren Türöffnung und zu einer Trageunterstützung für den Rettungsdienst aus.

