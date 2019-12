Gevelsberg: Heftige Strafe für Schwarzfahrt zur Dialyse

Wenn Schwarzfahrer vor dem Schwelmer Amtsgericht landen, lassen sie sich für gewöhnlich viel einfallen, um ihre Taten zu rechtfertigen. Auch absurde Geschichten werden oft bemüht. Aber der 29-jährige Gevelsberger, der wegen dreier Schwarzfahrten zwischen November vergangenen Jahres und Mai 2019 angeklagt war, berichtete von einem sehr ernsten Hintergrund.

„Ich muss regelmäßig zur Dialyse und kann aus gesundheitlichen Gründen keine weiten Strecken laufen. Geld für die Fahrten habe ich aber keins“, gestand der Gevelsberger, der auch in der Vergangenheit schon wegen Schwarzfahrens verurteilt worden war. „Ich war ja sogar schon im Gefängnis, um die Geldstrafe abzusitzen, und eigentlich hatte ich auch daraus gelernt. Es ist wirklich nicht, dass ich die Fahrkarte nicht zahlen wollte. Ich konnte es nicht, weil alles Geld für meine Spezialernährung drauf geht“, ergänzte der Mann sein Geständnis.

Schwerbehindertenausweis beantragt

Schwarzfahren, weil die Krankheitskosten das gesamte Geld verschlingen? Ist das möglich? Der Mann berichtete weiter dem Gericht von Schwierigkeiten, endlich das wichtige Merkzeichen G in seinem Schwerbehindertenausweis erteilt zu bekommen, das ihm die freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglichen würde. Das sei trotz eines korrekten Antrags aus Versehen noch nicht geschehen. Nun geistert der Antrag bei der zuständigen Behörde herum. „Man sagte mir, es dauert noch, bis ich den neuen Ausweis bekomme“, sagte der Angeklagte und erklärte weiter: „Die Krankenkasse übernimmt bei Überschreiten einer gewissen Kilometerzahl nicht mehr und dann gibt es keinen Transportschein.“

Was die Situation des 29-Jährigen noch weiter erschwere, sei der Mangel an Dialyseplätzen. „An manchen Dialysestationen fehlen manchmal Plätze, so dass ich gezwungen bin, nach Hagen oder bis nach Bochum zu fahren.“

Schwierige Situation für die Justiz

Für Staatsanwalt und das Gericht war das eine schwierige Situation, denn aufgrund der vier einschlägigen Vorstrafen, wäre über eine Freiheitsstrafe nachzudenken gewesen. Schließlich würdigte das Gericht jedoch die besonderen Umstände und verhängte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro (1350 Euro). „Es liegt eine durchaus problematische private Lebenslage vor. Als strafmildernd wird auch das Geständnis betrachtet“, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung und nahm die Meinung des Staatsanwaltes auf, der eine Geldstrafe beantragt hatte.