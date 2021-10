Straßensanierung Gevelsberg: Heidestraße wird in zwei Abschnitten erneuert

Gevelsberg. Die Heidestraße in Gevelsberg wird in zwei Abschnitten erneuert. Mit diesen Sperrungen und Verkehrsbehinderungen sind zu rechnen.

Mit Beginn der Herbstferien, ab Samstag, 9. Oktober, wird die Fahrbahn der Heidestraße, zwischen der Teichstraße und Im Himmel, für die Dauer von bis zu zwei Wochen erneuert. Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt.

Dieser blauviolette Bereich ist der zweite Bauabschnitt. Dafür wird die Verkehrsführung dann noch einmal geändert. Foto: Privat

Die Verkehrsströme des Knotenpunktes zwischen Börkey, Hauptbahnhof und Innenstadt werden durch eine Vierphasen-Ampel zuzüglich zwei weiterer Fußgängerampeln durch das Baufeld geführt. Bedingt durch die beiden Bauabschnitte wird die Verkehrsführung zudem geändert, so dass der Hauptverkehr der Wittener Straße in Höhe der Königsburg – unter Aufhebung der Einbahnstraßenregelung – entgegen der bekannten Fahrtrichtungen geleitet werden muss. Die Teichstraße wird zwischen der Lerchenstraße und dem Einmündungsbereich zur Heidestraße voll gesperrt. Die Parkmöglichkeiten entlang der Wittener Straße, vor Haus-Nummer 40 sowie auf dem Parkplatz an der oberen Teichstraße, werden während der Bauzeit nicht nutzbar sein. Der Parkplatz gegenüber der Haus-Nummer 31 wird nur noch teilweise nutzbar sein. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden um Verständnis für die nicht zu vermeidenden Einschränkungen gebeten. Hierüber hinaus wird empfohlen, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

