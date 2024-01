Gevelsberg: Hennes Bender kommt ins Filmriss-Theater

Gevelsberg Der „Pottfather of german Comedy“ ist zurück und präsentiert sein neues Programm. Was die Zuschauer erwartet, lesen Sie hier.

„Wiedersehen macht Freude“ lautet der Titel seines neuen Programms, mit dem Comedian Hennes Bender am Samstag, 10. Februar, um 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) ins Filmriss-Theater an der Rosendahler Straße in Gevelsberg kommt.

Hennes Bender ist „aushäusig again“. Und der dienstälteste deutschsprachige Stand-up-Pionier hat nichts von seiner Form eingebüßt: Der Pottfather of german Comedy kommt im praktischen, platzsparenden Vertikal-Format auf die Bühnen zurück. Ausgestattet mit den neuesten Erfahrungen der letzten Jahre zeigt der Showbiz-Überlebende, dass die jüngsten Parkplatzperformances oder Präsentationen vor Plexiglaspublikum ihm dank seiner 30 Jahre Bühnenerfahrung nichts anhaben konnten.

In seinem neuen und neunten Soloprogramm schaut er nicht zurück, sondern vehement nach vorne und verarbeitet all das in „Wiedersehn macht Freude“. Den Titel seines neuen Programms will er als Appell an sein Publikum verstanden wissen, denn endlich kann er nach Herzenslust vor echten Menschen seine Maske und auch das Nervenkostüm an- und wieder ausziehen, um gemeinsam herzhaft über den Wahnsinn des Lebens abzulachen. Dabei bleiben auch die wichtigsten Fragen der heutigen Zeit nicht unbeantwortet: Was tun, wenn es tatsächlich zu einer Eichhörnchen-Invasion kommen sollte? Hilft dann wirklich nur gehamstertes Klopapier und/oder Sonnenblumenöl? Und was sagen echte Hamster eigentlich dazu? Wird der Mensch je lernen, wie man richtig Rolltreppe fährt? Hier hilft kein Streamen, Podcasten oder Home-Officen – hier hilft nur Vorbeikommen, Hinsetzen und sich der Unterhaltung hingeben: Das Comedy-Comeback, auf das man lange warten musste. Auch Hennes Bender selbst. Dabei sein ist alles, wenn es heißt: „Wiedersehn macht Freude“.

Karten kosten im Vorverkauf 22, an der Abendkasse 26 Euro. Tickets gibt es unter www.booking.cinetixx.de.

