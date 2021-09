Gevelsberg: Hier gibt es Infos zur energetischen Sanierung

Gevelsberg. Die Stadt Gevelsberg informiert zum Thema „Energetische Sanierung“ und ihre Angebote dazu.

Die Informationen gibt es am 18. September zwischen 9 und 13 Uhr an einem Infostand am Wochenmarkt im Stadtgarten in Gevelsberg.

Die städtischen Mitarbeiter stehen für Fragen und Gespräche insbesondere zum Thema „Energetische Gebäudesanierung“ zur Verfügung. Dazu werden am Stand die beliebte Mappe „Meine Hausakte – Dokumente rund ums Haus, übersichtlich verwaltet“ und auch die kürzlich erstellte Infomappe zur „Energieeffizienten Sanierung in Gevelsberg“ kostenlos abgegeben.

Die Infomappe beinhaltet Infomaterialien zu unterschiedlichsten Themenbereichen wie zum Beispiel „Gesundes Raumklima“, „Behaglichkeit durch Wärmedämmung“, „Heizungsoptimierung“ und Möglichkeiten zur Förderung von Sanierungsmaßnahmen. Diese gibt es etwa über verschiedene Förderprogramme bei der KfW Bankengruppe.

Aktion Klimabäume läuft

Weiterhin liegen am Infostand sowohl Raumklimakarten und Heizungsentlüftungsschlüssel, als auch Pixi-Bücher und Bastelbögen für Kinder zur kostenlosen Mitnahme bereit. Sämtliche Unterlagen und Artikel können bei Interesse auch bei der Stadtverwaltung kostenlos bei Herrn Sprenger unter 02332/771-310 oder E-Mail: matthias.sprenger@stadtgevelsberg.de) bestellt werden.

Zusätzlich werden am Stand Informationen zur laufenden Aktion „Klimabäume – Du hast das Grundstück, wir haben den Baum“ angeboten. Mitmachen können Bürgerinnen und Bürger aus Gevelsberg, indem sie eine Baumpatenschaft auf dem eigenen Grundstück übernehmen. Interessenten können sich bis zum 16. Oktober über die Webseite www.klimabaeume.ruhr mit den Kontaktdaten und einem Bild vom Pflanzort bewerben.

Preis für Vorgarten

Schließlich wird nochmals auf den aktuellen städtischen Vorgarten-Wettbewerb zum Thema „Grün statt Grau“ hingewiesen. Bekanntlich wird hier ein Vorgartenbesitzer gesucht, der bereit ist, seinen naturunfreundlichen Schottergarten in einen naturnahen Vorgarten umzuwandeln.

Als Preis wird dem Gartenbesitzer neben einer finanziellen Zuwendung auf Wunsch auch eine kostenlose fachliche Erstberatung durch einen Garten- und Landschaftsbauer angeboten

