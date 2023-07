Gevelsberg: Hier macht eine Ziegenherde klar Schiff

Eine Ziegen-Herde befreit die Ausgleichsfläche am Dörnerbusch in Gevelsberg von Büschen und Sträuchern.

Gevelsberg. Was ist denn da los? Auf einmal stand eine Ziegenherde am Dörnerbusch in Gevelsberg. Das ist der Grund.

Quasi häuslich eingerichtet hat sich eine Ziegen-Herde in den vergangenen Tagen am Neubaugebiet Dörnerbusch in Gevelsberg. Die Tiere lassen sich das zwischenzeitlich gewachsene Buschwerk auf einer sonst eher steinigen Fläche schmecken und sorgen so dafür, dass diese wieder ein bisschen steiniger wird. Hier soll sich nämlich die Geburtshelferkröte wohl fühlen. Die Fläche wurden eigens für die Tiere geschaffen, als Ausgleich für das Neubaugebiet am Dörnerbusch.

Die Ziegen gehören zum Hof Hohenstein aus Witten. Der Hof betreibt in ganz NRW mit seinen Tieren Landschaftspflege. Am Montag hat Maximilian Nelle vom Hof Hohenstein die Ziegen auf einen anderen Teil der Ausgleichsfläche getrieben. „Der erste Teil ist schon fertig“, erklärt Nelle. Dabei setzt er für das Buschwerk bewusst auf Ziegen. „Schafe gehen da nicht so intensiv dran wie Ziegen“, so Nelle.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Ein anderer Teil seiner Tiere ist parallel an der Stefansbecke im Einsatz, um beim Kampf gegen den Riesenbärenklau zu helfen. Insgesamt kann Maximilian Nelle auf 269 Tiere zurückgreifen, von denen der Großteil sich aktuell in Witten befinde. 50 davon seien Ziegen, der Rest Schafe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm