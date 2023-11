Gevelsberg: Hier soll es kostenloses Trinkwasser geben

Gevelsberg In Gevelsberg soll es kostenloses und frei zugängliches Trinkwasser an mehreren Stellen geben. Das ist das Konzept dahinter.

Kostenloses Trinkwasser für alle, frei verfügbar und gut zugänglich in der Stadt Gevelsberg: Das wünscht sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und hat im Sommer einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Verwaltung hat nun ein Konzept aufgestellt, wo öffentliche Trinkwasserstellen möglich wären. Sie weist aber auch auf Schwierigkeiten hin.

Eigentlich gab es in Gevelsberg bereits zwei öffentliche Trinkwasserbrunnen. Der Brunnen auf dem Vendômer Platz, der auf Initiative der Lokalen Agenda links neben der Rathausplatte aufgestellt wurde, und ein Brunnen neben dem Skaterplatz am Ennepebogen. „Aufgrund hoher Vandalismusschäden und geringer Nachfrage“ sei der Brunnen am Skaterplatz aber zwischenzeitlich wieder demontiert worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine Trinkwasserstelle in Gevelsberg ist den Grünen zu wenig. Die Fraktion hat die Stadt deshalb beauftragt, zu ermitteln, wo es möglich ist, weitere öffentliche und vor allem kostenlose Wasserentnahmestellen einzurichten.

Ein Konzept dafür wurde nun von der Politik vorgestellt und stieß auf breite Zustimmung. Die Stadt setzt dabei auf drei Säulen. Sie möchte die Montage von Außenzapfanlagen an öffentlichen Gebäuden prüfen, mobile Trinkwasserspender in den warmen Jahreszeiten aufstellen und zusammen mit Pro City die Einzelhändler mit einbeziehen, um Refill-Aktionen möglich zu machen. Hierbei wird mit einem einheitlichen Aufkleber an den Ladenlokalen hingewiesen, dass hier kostenlos Trinkwasser aufgefüllt werden kann. Laut Auskunft der Stadtverwaltung beteiligt sich bisher das LBS-Kundencenter an der Mittelstraße 18 an der Aktion. Perspektivisch sollen mehr Unternehmen gewonnen werden. Auch die Stadt will mit dem Schwimm in und dem Rathaus mitmachen.

Zusammen mit der AVU werde bereits über die Installation von mobilen Trinkwasserspendern nachgedacht, heißt es von Seiten der Stadt Gevelsberg. Nach dem Vorbild der Stadtwerke Bochum, die einige Trinkwasserspender bereits in Bochum aufgestellt habe - und zwar in der Zeit von April bis Oktober. Im Winter werden die mobilen Anlagen wieder abgebaut. In Gevelsberg kommen nach Ansicht der Verwaltung mehrere Standpunkte dafür infrage. Neben der Innenstadt, die als Erstes bestückt werden soll, ist auch der Mehrgenerationenplatz Dammstraße und der Alte Kirchplatz im Dorf im Gespräch.

So sieht der mobilde Trinkwasserspender aus.

Der Außenwasserhahn ist die dritte Lösung, die der Stadt zur Bereitstellung von Trinkwasser vorschwebt. Dieser sei einem Trinkwasserbrunnen vorzuziehen, da dieser erhebliche Kosten verursache und an rechtlichen Vorgaben gebunden sei. Etwa 20.000 Euro kostete der Brunnen auf dem Vendômer Platz, inklusive Anschluss, heißt es in der entsprechenden Vorlage, in der das Konzept erläutert wird. Weiter ist dort zu lesen: „Darüber hinaus fallen weitere Unterhaltungskosten an“, weil Trinkwasserbrunnen regelmäßig auf Keime überprüft werden müssen und sie einen hohen Wasserverbrauch hätten. Denn damit das Wasser in der Leitung nicht zu lange steht, müsse regelmäßig gespült werden. Bei einem Spülvorgang von 30 Sekunden und einem Intervall von 15 Minuten, wie er laut Stadtverwaltung auf dem Vendômer Platz eingestellt ist, würden pro Tag etwa 100 Liter Frischwasser durch die Spülung verloren gehen.

Die Stadt will deshalb lieber auf Außenwasserhähne an Gebäuden setzen. Diese seien günstiger, einfacher einzurichten und mit weniger Vorgaben. Wichtig sei eine Magnetventiltechnik, ein Anforderungskontakt, Zeitschaltung und eine Vorrichtung, die den Hahn automatisch wieder verschließt. „An allen Schulhöfen wird geprüft, ob Trinkwasserspender auf dem Schulhof mit möglichst geringem Aufwand installiert werden können“, so die Verwaltung. Weitere potenzielle Standorte sind: Buteraplatz beziehungsweise das VHS-Gebäude, der Vorplatz am Waldstadion in Silschede mit einer Vorrichtung am Sportlerheim und am Sportplatz Stefansbecke am Gastrogebäude.

Achim Oldenbüttel vom Bündnis 90/Die Grünen bemängelte im Stadtentwicklungsausschuss, dass viele Hemmnisse in der Verwaltungsvorlage erläutert wurden, die gegen einen Trinkwasserbrunnen sprechen würden. Der zuständige Fachbereichsleiter Björn Remer erklärte, dass das Thema viele Facetten habe und nicht so einfach umzusetzen sei. Es gehe darum, eine gute Lösung zu finden - dass kostenloses Trinkwasser sinnvoll sei, werde nicht infrage gestellt. Auch Bürgermeister Claus Jacobi machte deutlich, dass die Stadt das Thema angehen möchte und frequentierte Orte dafür suche, aber auch kritisch hinterfragen sollte, was sinnvoll sei. Werner Tasbier, der als sachkundiger Bürger im Ausschuss sitzt, sieht in dem Refill-Modell eine gute Sache, an der sich bestimmt mehr Geschäfte beteiligen. Das wäre schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

