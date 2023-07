Gevelsberg: Hier wird Pflege für junges Team zum Traumberuf

Von links: Mario Wolf, Gina Würfel, Julius Kreft und Jennifer Meyer von der Häusliche Krankenpflege und Tagespflege Gevelsberg am Standort Theodorstraße 2 in Gevelsberg.

Gevelsberg. So viel mehr als Menschen waschen und Essen reichen: Darum liebt dieses junge Team in Gevelsberg den Pflegeberuf so sehr.

Es sind genau diese Klischees, die auch Gina Würfel (32), Jennifer Meyer (25) und Julius Kreft (24) kennen: Wer in der Pflege arbeitet, macht kaum etwas Anderes als alte Menschen waschen und ihnen beim Essen helfen. Unzählige Überstunden und schlechte Bezahlung inklusive. Dass der Pflegeberuf trotz aller Probleme, die es in der Branche unbestritten gibt, ihnen auch viel Positives gibt, wissen sie aber genauso.

Die Drei arbeiten bei der Häuslichen Krankenpflege und Tagespflege von Mario Wolf in Gevelsberg. In ganz unterschiedlichen Bereichen. Gina Würfel ist stellvertretende Geschäftsführerin, Jennifer Meyer ist staatlich anerkannte Altenpflegerin und Julius Kreft ist derzeit Praktikant, möchte später aber gerne eine Ausbildung im Team von Mario Wolf machen.

Sie alle schätzen die vielen schönen Erlebnisse, die sie durch ihre Arbeit mit Menschen haben, die Flexibilität, die ihnen ihr Arbeitgeber bietet, und das immer neue Wissen, dass sie sich im Beruf aneignen können.

Führungskraft in Teilzeit

„Pflege ist Berufung“, sagt Gina Würfel ganz klar. „Man macht es mit ganzem Herzen oder man lässt es sein.“ Die 32-Jährige ist ebenfalls gelernte Altenpflegerin, zusätzlich hat sie Management für Gesundheit und Sozialwesen studiert. Nach ihrer Elternzeit hat sie bei der Häuslichen Krankenpflege und Tagespflege angefangen und ist dort seit zwei Monaten Teil der Geschäftsführung. „Sie entlastet mich sehr“, freut sich Inhaber Mario Wolf.

Aber auch Gina Würfel ist glücklich. Als Mutter kann sie ihren Führungsjob nämlich in Teilzeit machen. „Ich arbeite 30 Stunden in der Woche“, sagt sie. „Ich kann flexibel arbeiten, wenn mit meinem Kind was ist.“ Generell kommt das Unternehmen laut Mario Wolf Müttern entgegen. So gebe es bestimmte Schichten, die später anfingen, damit die Mütter zuvor ihre Kinder versorgen könnten.

Gina Würfel genießt Flexibilität aber auch dadurch, dass sie als Teil der Geschäftsführung nicht an einem festen Standort arbeitet. „Ich bin total gerne hier, weil ich in allen unseren Einrichtungen willkommen bin“, sagt die 32-Jährige.

Arbeiten mit Menschen

Jennifer Meyer macht ihren Beruf ebenso mit Begeisterung. „Es ist einfach geil, ich wollte immer was mit Menschen machen“, sagt sie. Sie genießt die Flexibilität im Team von Mario Wolf und dass keine Langeweile aufkommt. „Man macht bei uns nicht immer dieselbe Tätigkeit, sondern achtet auf Abwechslung“, erklärt Gina Würfel das.

Jennifer Meyer lobt das Arbeitsklima und weiß, dass sie genau das Richtige macht, wenn ältere Menschen lächeln und sich für ihre Hilfe bedanken. Sie findet, dass mehr junge Leute in die Pflege gehen sollten, um zu sehen, dass es viel mehr ist als Essen anreichen und Waschen. „Die Weiterbildungsmöglichkeiten sind gut“, erklärt die 25-Jährige. Ihr Chef Mario Wolf ergänzt: „Fortbildungen werden hier gefördert.“

Dass es aber nicht überall in der Pflege so rosig aussieht, ist Meyer auch bewusst. Sie selbst ist während ihrer Ausbildung zur Häuslichen Krankenpflege und Tagespflege in Gevelsberg gewechselt, weil sie vorher unzufrieden war.

Azubis und Praktikanten

So ging es auch Julius Kreft. „Ich hatte schon woanders eine Ausbildung angefangen und habe dann abgebrochen“, gibt er zu. Die Häusliche Krankenpflege und Tagespflege von Mario Wolf sei ihm von einem Freund empfohlen worden. „Jetzt will ich hier meinen Neuanfang machen“, sagt der 24-Jährige. „Auf die Praxisausbildung wird hier viel Wert gelegt.“

Mario Wolf erklärt dazu: „Die Ausbildung hat einen großen schulischen Anteil und dann gibt es noch viele Praktikanten. Wenn die da sind, werden die bei uns auch bestmöglich betreut.“ Julius Kreft bestätigt das: „Man fühlt sich ganz anders aufgenommen.“ Und auch Mario Wolf selbst spielt für Kreft, Meyer und Würfel eine Rolle dabei, dass sie sich wohlfühlen: „Unser Chef ist immer da und er findet für jedes Problem eine Lösung, er hilft, wo er kann.“ Worte, die Mario Wolf sicher gerne hört. Er weiß: „Das sind die, die uns später auch mal pflegen.“

Die Häusliche Krankenpflege und Tagespflege bietet Tagespflege mittlerweile an drei Dorotheenhof-Standorten – an der Theodorstraße und in Silschede in Gevelsberg sowie an der Weststraße in Schwelm an, darüber hinaus die Krankenpflege für den Bereich Gevelsberg, Schwelm und Wetter.

Häusliche Krankenpflege und Tagespflege Inh. Mario Wolf:



70 Mitarbeiter

3 Standorte

Pflegebranche

Tarif: Angelehnt an den Awo-Tarif

Arbeitszeit: 40h-Woche

Arbeitsplatz: Ambulant/Außendienst und Teilstationär

Kooperation: Physiopraxis

Benefits: Private Zusatz-Krankenversicherung, Unfallversicherung, 40 Tage Urlaub, Jobradleasing, 2x monatl. Physio

Fortbildungen: Regelmäßige Fort und Weiterbildungen

