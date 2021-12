Mit Barbara und Gerhard Lützenbürger stellt Christina Hansen-Böck die Jubiläumsausgabe des Kalenders „Gevelsberg in alten Bildern“ für 2022 vor.

Geschichte Gevelsberg: Historischer Kalender in der Rats-Apotheke

Gevelsberg. Der neue historische Kalender für Gevelsberg mit vielen schönen, alten Aufnahmen der Stadt ist da. Der Erlös ist für einen guten Zweck.

Ab sofort gitb es wieder den historischen Gevelsberg-Kalender der Rats-Apotheke. Auch in diesem Jahr wird er kostenlos an die interessierte Kundschaft abgegeben, wobei zugleich um eine Spende gebeten wird. Der Erlös soll wie gewohnt dem Gevelsberger Kinderschutzbund zugute kommen. „Jeder kann selbst darüber entscheiden, wieviel er spenden möchte“, erklärt Christina Hansen-Böck. Ihr ist es nur wichtig, dass das Geld am Ende vor Ort bleibt.

Erstmals 1996 von Dietmar Hansen herausgegeben, wurde nun mit einer Auflage von 1000 Exemplaren die 25. Ausgabe von „Gevelsberg in alten Bildern“ aufgelegt. „Damit feiern wir ein kleines silbernes Jubiläum“, freut sich Christina Hansen-Böck, sichtbar stolz darauf, was ihr Vater damals gemeinsam mit dem Stadtchronisten Fritz Sauer auf den Weg brachte. „Wenn ich mich recht erinnere, waren sie sogar die ersten, die so etwas überhaupt gemacht haben“, erzählt sie ein wenig gerührt.

Gemeinsam mit Gerhard Lützenbürger, der es sich nach dem Tod von Fritz Sauer zur Aufgabe gemacht hatte, dessen Archiv nach Themengebieten zu ordnen, wählte sie jene 13 Motive aus, die beim Betrachten Erinnerungen wecken und das einstige gesellschaftliche Leben widerspiegeln. „An solchen Aufnahmen kann man sich einfach nicht satt sehen und gerade in der momentanen Situation ist es enorm wichtig, den Menschen ein wenig Hoffnung zu schenken.“

Dieser Aussage von Christina Hansen-Böck konnte Lützenbürger nur zustimmen und fügte hinzu, dass man diesmal ein besonderes Augenmerk auf die einzelnen Gevelsberger Stadtteile gelegt habe. „Uns war es wichtig, dass sich alle irgendwo wiederfinden.“ Sei es im Monat April auf dem Gut Wehberg oder im August als Sonntagsmaler am Westfeld.

Wichtige Angebote für Kinder

Wie wichtig die Quartiere sind, davon weiß auch Barbara Lützenbürger vom ortsansässigen Kinderschutzbund und freut sich, dass die Rats-Apotheke mit ihrem Kalender abermals an die Lobby für Kinder denke. „Frau Hansen-Böck und ihr Team sind für uns eine feste Säule, auf die wir bauen können“, erklärt die Kinderschützerin. Allein durch den Kalender 2021 konnte man eine Spendensumme von 2150 Euro in Empfang nehmen.

„Das hat uns bei der Arbeit sehr geholfen.“ So wurde zum Beispiel im Sommer gemeinsam mit dem Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“ und dem Bauverein Gevelsberg der Ferienspaß im Quartier Berge/Vogelsang ausgerichtet, bei dem die Kinder regelrecht aufblühten. Mit solchen Aktionen gebe man jungen Mitbürgern aus den Quartieren eine Möglichkeit zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit, sagt sie abschließend.

