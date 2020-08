Gevelsberg: Hubschrauber fliegt Motorradfahrer in Klinik

Gevelsberg. Weil eine 64-jährige Ennepetalerin nicht aufgepasst hat kam es zu einem heftigen Unfall. Ein 35-Jähriger wird in Gevelsberg schwer verletzt.

Mit dem Rettungshubschrauber Christoph 8 musste ein schwer verletzter Motorradfahrer am Samstagvormittag in ein Dortmunder Krankenhaus geflogen werden. Der Mann war in Gevelsberg auf der Rosendahler Straße mit dem Auto einer 64-Jährigen kollidiert, die den Lidl-Parkplatz verließ.

Gegen 10.30 Uhr hatte sich der Unfall ereignet. Der 35-jährige Kradfahrer aus Gevelsberg war in in Fahrtrichtung Am Kotten unterwegs. Er fuhr an einem Pkw vorbei, der nach rechts auf den dortigen Parkplatz abgebogen war. Nachdem er dieses Auto passiert hatte, kollidierte der Kradfahrer mit dem Pkw einer 64-jährigen Ennepetalerin, die ohne auf den Verkehr zu achten, den Parkplatz verließ, um nach links in Richtung Mittelstraße zu fahren. Laut Auskunft der Feuerwehr hat der Fahrer schwere Verletzungen erlitten.

Die Feuerwehr Gevelsberg war mit Einsatzkräften der Hauptwache und des Löschzuges 1 vor Ort. Sie sicherte den Landebereich des Rettungshubschraubers auf dem Lidl-Parkplatz ab, streute ausgelaufene Betriebsmittel ab und unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme. „Zudem wurde eine Gafferwand im Bereich der Einfahrt zu Lidl Parkplatzaufgebaut, um die Privatsphäre des Verletzten zu schützen“, teilt Rüdiger Kaiser, der Einsatzführungsdienst vor Ort, mit.

Das Krad musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Rosendahler Straße für etwa 45 Minuten gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro.