Gevelsberg: Im Hölterfeld wird voll gesperrt

Gevelsberg. Achtung Autofahrer: Die Straße im Hölterfeld in Gevelsberg wird mehrere Tage lang komplett gesperrt werden.

Die Straße Im Hölterfeld in Höhe Haus Nummer 30 wird zwischen dem 11. und 13. Januar jeweils in der Zeit von 6 bis 19 Uhr in Gevelsberg voll gesperrt.

Nach Abschluss der täglichen Arbeiten ist die Straße wieder befahrbar. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Bereich jederzeit passieren. Grund für die Sperrung sind Arbeiten für den Bau eines Hauses.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden um Verständnis gebeten.

