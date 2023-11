Gevelsberg: In Frauenkleidern auf der Flucht

Die beiden arbeitslosen Jazzmusiker (auf dem Podest) sind in Frauenkleidern auf der Flucht. Das Flick Flack Theater führt das Stück in Gevelsberg auf.

Gevelsberg. Sie sind in Frauenkleidern auf der Flucht: Das Flick Flack Theater führt in Gevelsberg ein Stück nach einem Hollywood-Klassiker auf.

Nach der Premiere am vergangenen Wochenende tritt das Flick Flack Theater am kommenden Wochenende mit der Komödie „Sugar“ im Zentrum für Kirche und Kultur in Gevelsberg auf. Karten können noch vorbestellt werden.

In der Theaterkomödie „Sugar, manche mögen’s heiß!“, die auf dem Hollywoodstreifen basiert, versprechen Darsteller genauso wie die Musik einen unterhaltsamen Theaterabend. Die Komödie handelt von zwei arbeitslosen Jazzmusikern, die zufällig zwischen die Fronten rivalisierender Banden geraten und sich bald auf deren Abschussliste befinden. Kurz entschlossen treten die Beiden die Flucht nach vorn beziehungsweise in den sonnigen Süden an und heuern bei einer Damen-Jazz-Kapelle an, die in Florida ihr nächstes Engagement hat. Natürlich in Frauenkleidern und allem was dazu gehört.

Das Info verspricht: „Die Zuschauer dürfen sich freuen auf eine Komödie voller Witz, toller Musik und natürlich auch ordentlich Spannung.“ Gezeigt wird das Stück am Samstag, 4. November, und Sonntag, 5. November, jeweils um 17 Uhr im Zentrum für Kirche und Kultur, Südstraße 8. Einlass: 16 Uhr.

Der Eintritt kostet 7 Euro für Kinder bis 12 Jahren und 10 Euro für Erwachsene. Die Kartenvorbestellung ist möglich unter Telefon 0172-5207710 oder 02336/6445 bzw. online unter www.flickflack-theater.de

