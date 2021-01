Gemeinsam mit Initiatorin Alba Mazzotta Tiranno und ihrem Mann Luigi, überreichte der Vorsitzende vom Integrationsrat der Stadt Gevelsberg, Seyfullah Köse – Mitte, die Schlafsack-Spende des Gremiums an Andreas Steinhof (rechts) von UNSICHTBAR e.V..

Unsichtbar e.V. Gevelsberg: Integrationsrat spendet an Verein für Obdachlose

Gevelsberg Der Integrationsrat der Stadt Gevelsberg hat 20 warme Schlafsäcke an einen Verein gespendet, der Obdachlosen Unterstützung bietet.

Klirrende Kälte, rauer Beton, kein Dach über dem Kopf. Für viele Obdachlose sind insbesondere die Wintermonate sehr hart. Auch in den Städten im Ennepe-Ruhr-Kreis kann man sich nicht davor verschließen, dass es dort zahlreiche Menschen gibt, die genau dies Tag für Tag ertragen und erleiden müssen. Und genau diese Menschen hat der von Holger Brandenburg im Jahr 2015 gegründete Verein UNSICHTBAR e.V. im Blick. Menschen, die obdachlos sind, Menschen, die in Armut leben, Menschen, bei denen weggeschaut wird, weil sie für viele unscheinbar sind.

Helfen kann so einfach sein

UNSICHTBAR e.V. konnte sich nun über eine unverhoffte Hilfe freuen. Auf Initiative von Alba Mazzotta Tiranno spendete der Integrationsrat der Stadt Gevelsberg dem Verein 20 warme Schlafsäcke, die Andreas Steinhof dankend in Empfang nahm. Innerhalb der Gesellschaft hätten es leider viele verlernt, so berichtete der Pressesprecher, auf andere überhaupt zuzugehen und ihnen ein Lächeln zu schenken.

Eine Tatsache, die auch dem Integrationsrat nicht fremd ist. „Aus diesem Grunde haben wir auch sofort dem Vorschlag von Alba zugestimmt, dem Verein eine Spende zukommen zu lassen“, erklärte der Vorsitzende des Integrationsrates Seyfullah Köse. Dem fügte er hinzu, dass sich unter den Menschen ohne Obdach auch Personengruppen mit Einwanderungsgeschichte finden lassen.

"Damit ergibt sich für den Integrationsrat ein politischer Auftrag, den wir mit integrativen Maßnahmen für diese Menschen fördern und mit entwickeln möchten." Köse versprach, dass er den Integrationsräten im Kreis die Themen Obdachlosigkeit und Armut, in Verbindung mit UNSICHTBAR e.V., noch einmal explizit ans Herz legen wolle, da jeder Mensch es wert sei, Hilfe in allen Lebenslagen zu erhalten.

Breites Angebot an Hilfsmöglichkeiten

Durch zahlreiche Unterstützer und die Mitglieder im Verein, kann UNSICHTBAR e.V. eine breit gefächerte Abdeckung unterschiedlichsten Bedürfnisse für hilfesuchenden Menschen anbieten. So gibt es zum Beispiel die aufrollbare Tasche für obdachlose Menschen, kurz „TOM“ genannt, in der unter anderem Hygieneartikel, Schlüpfer, Hemden und Socken enthalten sind, die aber auch als Kissen zweckentfremdet werden können.

Oder der MAMPF, ein Gutschein im Wert von fünf Euro, mit dem sich bedürftige und obdachlose Menschen in einem Imbiss eine Mahlzeit und Softdrinks kaufen können. Ein weiteres Projekt, das man erst kürzlich aus der Taufe gehoben hat, nennt sich Herzkalender. Jeden Monat werden dabei Gutscheine von Freizeitaktivitäten unter anderem an bedürftige Menschen, erwerbsarme Familien mit Kindern oder Familien mit behinderten Kindern verschenkt.

Empathie, Respekt und Verständnis

„Mit denen können sie sich dann einen wunderschönen Tag machen, ohne darüber nachzudenken, wie sie das Geld für den Eintritt wieder aufbekommen, um das tägliche Leben zu meistern“, erklärte Andreas Steinhof. Kurz gesagt: Einfach mal die Seele baumeln lassen, die Kurzarbeit vergessen oder auch den verlorenen Job, einfach erleben wie schön es sein kann, wenn die Kinder aus dem Grinsen nicht mehr heraus kommen.

„Bei all unseren Touren oder Besuchen wissen wir vorher natürlich nie, was uns vor Ort erwartet“, erzählte Andreas Steinhof abschließend. Sicher sei jedoch, dass in diesem Moment da ein Mensch ist, der auf Hilfe angewiesen ist und diese auch engagiert und flexibel bekommt.

