Gevelsberg: Irre Verfolgungsjagd unter Drogen auf dem Roller

Gevelsberg. Die Polizei wollte in Gevelsberg zwei Jugendliche auf einem Roller kontrollieren, als diese Gas geben und türmen. Später wird auch klar, warum.

Rollerbesatzung flüchtet vor Polizeistreife: Am späten Mittwochabend wollte eine Streifenbesatzung auf der Hagener Straße in Höhe eines Baumarktes ein Kleinkraftrad kontrollieren, das mit zwei Personen besetzt war. In Höhe der Friedhofstraße weckte der Fahrer den Anschein, dass er an den Fahrbahnrand fahre, um eine Kontrolle zuzulassen, dann beschleunigte der Fahrer jedoch wieder und versuchte zu flüchten.

Über die Schnellmarkstraße und das weitere Gevelsberger Stadtgebiet folgte die Streifenbesatzung dem Kleinkraftrad, bis es letztendlich nahe des Neubaus der Feuerwache Gevelsberg auf einen Gehweg fuhr, der durch einen Poller die Weiterfahrt des Streifenwagens verhinderte. Auf dem Gehweg konnten zwei Helme, eine Jacke und das Kleinkraftrad auf dem Boden liegend aufgefunden werden.

Jugendliche angetroffen

Personen waren nicht mehr vor Ort. An der Halteranschrift konnten kurze Zeit später zwei Jugendliche (14 und 19) festgestellt werden, die auf die Personenbeschreibung der Flüchtigen passte. Auf Vorhalt des Sachverhaltes räumte der 19-jährige Schwelmer ein, das Kleinkraftrad gefahren zu haben. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Drogen.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln den Straßenverkehr und insbesondere seinen Beifahrer gefährdet zu haben ermittelt. Auch gegen den 14-jährigen Ennepetaler wird ermittelt, da er im Verdacht steht, den 19-Jährigen zur Flucht angestiftet zu haben.

Weitere Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie hier.