Abstimmung: Ist Ennepebogen in Gevelsberg Problembereich?

Gevelsberg. In den vergangenen Wochen hat es vermehrt Vandalismus am Ennepebogen in Gevelsberg gegeben. Halten Sie den Ennepebogen für einen Problembereich?

In den vergangenen Wochen hat es vermehrt Meldungen über Vandalismus am Ennepebogen in Gevelsberg gegeben. Unbekannte haben Mülleimer zerstört, die Natur vermüllt, auch ein Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Laut Stadt ist der Bereich besonders in den Sommermonaten immer wieder auch ein Thema in verschiedenen Abteilungen im Rathaus. Wir wollen wissen: Halten Sie den Ennepebogen für einen Problembereich? Fühlen Sie sich abends dort sicher?

