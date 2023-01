Gevelsberg: Jenaer Philharmonie spielt Neujahrskonzert

Gevelsberg. Passend zum neuen Jahr spielt die Jenaer Philharmonie ein besonderes Neujahrskonzert in Gevelsberg. Alle Infos dazu finden Sie hier.

Mit zwei ganz Großen der Musikgeschichte startet die Konzertgesellschaft Gevelsberg ins neue Jahr. Werke von Mendelssohn Bartholdy und Mozart stehen im Mittelpunkt des Neujahrskonzerts am Montag, 23. Januar, ab 19.30 Uhr im Zentrum für Kirche und Kultur,

Zum Start ins neue Jahr begibt sich die Konzertgesellschaft Gevelsberg beim III. Meisterkonzert in der Saison 2022/2023 mit der Jenaer Philharmonie unter der Leitung von Simon Gaudenz und dem jungen Pianisten Ivan Bessonov auf musikalische Reise hoch in den Norden Europas und zurück in den Süden.

Lewis, Berneray, Harris, Eriskay, Uist, Vatersay, Barra , Staffa… das ist keine Großfamilie, sondern die Inselwelt der Hebriden. Die Hebriden erstrecken sich über mehr als 200 km Länge und bilden für die Küste des schottischen Hauptlandes einen Wall vor dem Atlantik. Was für ein Abenteuer muss die Reise nach Schottland im Sommer 1829 für den 20-jährigen Felix Mendelssohn Bartholdy gewesen sein, die erstmals zu musikalischen Anregungen für ihn führte. Dort fand er den Anfang zu seiner Symphonie a-moll, die später als Nr. 3 den Beinamen „Die Schottische“ erhielt; und nach dem Besuch auf der Hebriden-Insel Staffa ging ein Schreiben an die Familie in Berlin, in dem Mendelssohn das thematische Grundmaterial der „Hebriden“-Ouvertüre skizzierte. Beide Werke kommen am 23. Januar 2023 zur Aufführung beim Neujahrskonzert der Konzertgesellschaft Gevelsberg.

Gevelsberg: Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert ist weiterer Höhepunkt

Mit Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Klavier und Orchester Nr. 24 KV 491 c-Moll erwartet die Konzertbesucher ein weiterer Höhepunkt beim III.Meisterkonzert der Saison.

Die Jenaer Philharmonie ist eine bedeutende und unverzichtbare Größe im Kulturleben der Stadt Jena und des Freistaats Thüringen. Sie entwickelt neben ihrer regionalen Qualität als größtes, einziges rein philharmonisches Orchester Thüringens zunehmend die Wirkung eines nationalen und internationalen Aushängeschilds. Ivan Bessonov, 2002 in St. Petersburg geboren, erhielt im Alter von sechs Jahren seinen ersten Klavierunterricht. 2012 begann sein Klavierstudium für besonders begabte Kinder an der Zentralen Musikschule am Konservatorium Moskau. 2015 debütierte er als Filmmusikkomponist für diverse Kinofilme. Im selben Jahr ging er als Preisträger des Grand Prix beim Internationalen Chopin-Klavierwettbewerb in St. Petersburg hervor.

Tickets: 25 Euro /ermäßigt 12,50 Euro bei Buchhandlung Appelt, bei ProTicket.com, in der Geschäftsstelle der Konzertgesellschaft Gevelsberg (02332/551805) und an der Abendkasse.

