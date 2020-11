Die Polizei im Einsatz (Symbolbild). Im Gevelsberg griff die Polizei am Samstag mehrere Jugendliche auf, die mit einer Druckluftpistole geschossen hatten.

Polizei Gevelsberg: Jugendliche schießen mit Waffe am Ennepebogen

Gevelsberg. Drei Jugendliche haben am Samstagabend mit einer Druckluftpistole am Ennepebogen geschossen. Die Polizei musste eingreifen.

Drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren aus Gevelsberg haben am Samstagabend am Ennepebogen mit einer Druckluftpistole geschossen. Ein Mitarbeiter einer Securityfirma beobachtete die Gruppe gegen 20 Uhr dabei, wie sie in der Parkanlage mit der Waffe auf ein aufgestelltes Verkehrszeichen feuerte. Er rief die Polizei, die die Jugendlichen nach einer kurzen Fahndung aufgreifen konnte.

Die Drei räumten die Tat ein und führten die Beamten zu einem Busch, in dem die Waffe und Munition versteckt waren. Die Polizei beschlagnahmte daraufhin beides und übergab die Jugendlichen, die bisher polizeilich nicht bekannt waren, in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten.

Verstoß gegen Waffengesetz

„Je nachdem aus welcher Entfernung und wo jemand von einer Druckluftpistole getroffen wird, kann das schon gefährlich werden. Zum Beispiel, wenn das Gesicht oder ein Auge getroffen werden“, erklärt Sonja Wever, Sprecherin der Kreispolizeibehörde, auf Nachfrage dieser Zeitung.

Gegen die Jugendlichen werde nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Eine denkbare Folge dessen könnten Sozialstunden für die drei jungen Gevelsberger sein. „Gerade im Jugendbereich steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund“, so Wever.