Gevelsberg: Jugendlicher schmeißt Stein auf Fahrzeug

Am Donnerstag fuhr ein 29-jähriger mit seinem Alfa Romeo, gegen 22.30 Uhr, auf der Hagener Straße in Richtung Ennepetal. An der Kreuzung Nirgena fiel ihm eine vierköpfige Jugendgruppe auf, die sich auf dem Gehweg befand. Kurz bevor er losfahren wollte, hörte er einen lauten Knall an seinem Fahrzeug. Er erschreckte sich derart, dass er das Lenkrad verriss und zum Stillstand kam.

Als er nachschaute, sah er einen Schaden an der Beifahrerseite. Die Jugendlichen rannten davon, als sie bemerkten, dass der Fahrer die Polizei verständigte. Ein Zeuge, der als Fußgänger an der Ampel stand sagte, dass er gesehen habe, wie sich einer der Jugendlichen gebückt und etwas gegen den Pkw geschmissen habe.

Die Jugendlichen konnten durch eine Polizeistreife in der Jahnstraße angetroffen werden. Bei Erblicken der Streife versuchte ein Jugendlicher, dessen Beschreibung auf den Werfer zutraf, erneut zu flüchten. Auf einem Fußweg konnte der Flüchtende, ein 18-jähriger Gevelsberger, schließlich eingeholt werden.

Der 18-Jährige wehrte sich gegen das Festhalten, so dass er durch eine Polizeibeamtin zu Boden gebracht werden musste. Ein unbeteiligter Passant unterstützte die Beamten bei der Fixierung.

Auf Nachfrage, warum er geflüchtet sei, gab er an, keine Probleme mit der Polizei zu wollen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstand ermittelt.