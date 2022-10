Gevelsberg: Jugendzentrum öffnet nur eingeschränkt

Das Städtische Jugendzentrum in Gevelsberg schränkt seine Öffnungszeiten in den kommenden Wochen ein.

Gevelsberg. Der Kinder- und Jugendbereich im Jugendzentrum in Gevelsberg schränkt seine Öffnungszeiten ein. Diese Angebote finden demnächst statt.

Eingeschränkte Öffnung im Städtischen Jugendzentrum Gevelsberg: Das Städtische Jugendzentrum Gevelsberg wird aufgrund von personellen Engpässen in den nächsten Wochen den Kinder- und Jugendbereich eingeschränkt öffnen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bemüht, den Betrieb weiterhin aufrecht zu erhalten. Aktuelle Informationen über zukünftige Projekte, Aktionen und Öffnungszeiten können Sie auf der Tremaze App Jugendzentrum Gevelsberg oder auf der Jugendzentrumshomepage www.jugendzentrum-gevelsberg.de einsehen.

Jugendcafé

Die Öffnung des Jugendcafés Libber im Überblick: In den Wochen vom 17. bis zum 28. Oktober öffnet das Jugendcafé dienstags und mittwochs von 15.30 bis 19.30 Uhr.

In der Woche vom 31. Oktober bis zum 4. November hat das Jugendcafé Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 15.30 bis 19.30 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch:

Vom 7. bis zum 11. November wird das Jugendcafé von Montag bis Freitag von 15.30 bis 19.30 Uhr öffnen. Weitere Information unter dem Punkt besondere Aktionen.

In den Wochen vom 14. November bis zum 16. Dezember wird das Jugendcafé jeweils montags und mittwochs von 15.30 bis 19.30 Uhr und dienstags von 14.30 bis 18.30 Uhr öffnen.

In der 51. Kalenderwoche vom 19. bis zum 23. Dezember ist das Jugendcafé am Montag von 15.30 bis 19.30 Uhr und am Dienstag von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Ab dem 21. Dezember geht das Jugendcafé in die Weihnachtsschließung.

Besondere Aktionen

Im Zeitraum 17. Oktober bis 2. Dezember findet mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr ein Billardprojekt in Kooperation mit dem Westfälischen Pool-Billard-Verband 1975/84 statt.

Vom 7. bis zum 11. November finden Aktionen im Rahmen der Aktionswoche für Zivilcourage und gegen rechte Gewalt im Jugendcafé statt: Am Montag findet von 15 bis 19 Uhr ein Zivilcourage-Workshop mit muTiger e.V. für Jugendliche ab 14 Jahren statt. Bei Interesse wird um vorherige Anmeldung gebeten.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Am Mittwoch wird ein Themenfilm für Kinder ab sechs Jahren mit anschließender Diskussionsrunde gezeigt. Hierfür ist keine Anmeldung erforderlich.

Für Rückfragen und Anmeldungen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendzentrums Gevelsberg unter 02332/5570-10/-16/-17/-18/-26 zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm