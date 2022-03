Gevelsberg: Junge Frau von Pkw erfasst und schwer verletzt

Gevelsberg. Die junge Frau flog über die Motorhaube, als sie in Gevelsberg von dem Pkw einer Hagenerin erfasst wurde.

Eine Fußgängerin ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Gevelsberg schwer verletzt worden.

Gegen 16.35 Uhr war eine 29-jährige Hagenerin mit ihrem Pkw auf der Neue Straße, aus Hagen kommend, in Fahrtrichtung Gevelsberg unterwegs. An der Kreuzung Asker Straße / Neue Straße / Am Sinnerhoop beabsichtigte sie nach links auf die Asker Straße einzubiegen. Zeitgleich überquerte auf dem dortigen Fußgängerüberweg eine 21-jährige Gevelsbergerin die Fahrbahn der Asker Straße. Die Autofahrerin übersah die Fußgängerin laut Polizei aus zunächst noch unklarer Ursache. Der Pkw erfasste die Fußgängerin und lud sie auf die Motorhaube. Durch den Aufprall wurde die 21-Jährige am Kopf und an der Hüfte verletzt. Die Ampelanlage an der Unfallstelle sei zu diesem Zeitpunkt in Betrieb, aber und durch die tief stehende Sonne schlecht erkennbar gewesen.

Die Gevelsbergerin musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden,

