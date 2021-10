Gevelsberg: Kanalarbeiten auf Klosterholzstraße verschoben

Ein Baustellenschild (Symbolbild) steht am Straßenrand. Geplante Bauarbeiten in Gevelsberg verschieben sich nun.

Gevelsberg. Die geplanten Kanalarbeiten auf der Klosterholzstraße in Gevelsberg verzögern sich. Die Stadt nennt einen neuen Termin.

Angesetzt waren die Arbeiten eigentlich für diese Woche. Voraussichtlich ab Dienstag, 2. November, wird der Verkehr in der Klosterholzstraße in Gevelsberg nun zwischen der Hausnummer 11 und 17 unter dem Einsatz einer Ampel einspurig an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.

In dem angesprochenen Abschnitt der Klosterholzstraße werden zudem beidseitige Haltverbote eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden um Verständnis gebeten.

