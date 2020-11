Gevelsberg: Karnevalsgesellschaften äußern sich zu Session

Bilder wie dieses wird es in Gevelsberg in diesem Jahr nicht geben. Die Karnevalssession 2020/2021 muss ausfallen.

Gevelsberg. Am 11. November sollte auch in Gevelsberg der Karneval beginnen. Die K.G. Hippendorf und die Ka.Ge. Grün-Weiß haben sich nun dazu geäußert.

Ausgelassenes Feiern, enges Beieinanderstehen, Bützchen hier, Schunkeln und Singen da – all das ist Karneval. Doch in Zeiten von Corona wird dies in der am 11. November beginnenden närrischen fünften Jahreszeit auch in Gevelsberg nicht möglich sein. Schweren Herzens teilten die beiden Gevelsberger Karnevalsgesellschaften, K.G. Hippendorf und Ka.Ge. Grün-Weiß Gevelsberg von 1978, daher mit, dass auch sie die Session 2020/2021 komplett absagen.

Stadt Gevelsberg befürwortet Entschluss

„Es ist uns wahrlich nicht leicht gefallen, doch als Vereine tragen wir bei unseren närrischen Veranstaltungen stets eine sehr große Verantwortung“, erklärten die beiden Präsidenten Dirk Wenzel (K.G. Hippendorf) und Marc Uhle (Ka.Ge. Grün-Weiß). Von Seiten der Stadtverwaltung wurde der verantwortungsbewusste Entschluss befürwortet.

„Dass der Aschermittwoch in dieser Session schon im November stattfinden muss, ist ein weiterer schmerzlicher Einschnitt für das feierfreudige und närrische Gevelsberger Volk“, kommentiert Bürgermeister Claus Jacobi die Entscheidung der örtlichen Karnevalsgesellschaften und sichert dem närrischen Volk zu: „Den goldenen Schlüssel werde ich hier sicher verwahren, bis es auch in Gevelsberg wieder heißt: „Hippendorf Mäh“ und „Gevelsberg Gelau“.