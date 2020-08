Gevelsberg: Kettensäge am Abend bleibt wohl ein Rätsel

Wer hat am späten Abend in Gevelsberg mit der Kettensäge dafür gesorgt, dass die Leute auf ihre Balkone getreten sind und nach dem Verursacher Ausschau gehalten haben?

Gevelsberg. Wer hat in Gevelsberg mit der Kettensäge dafür gesorgt, dass die Leute auf ihren Balkone nach dem Verursacher Ausschau gehalten haben?

Irgendwo im Bereich Klosterholz, Feverstraße muss er gewesen sein – der Mann mit der Kettensäge. Oder auch die Frau, das weiß kaum jemand so genau. Fest steht nur, dass am Donnerstagabend um etwa 20.30 Uhr plötzlich das Geknatter und Getöse einer Motorkettensäge lautstark in Gevelsberg ertönte.

Eine Stunde lang heulte der Motor immer wieder auf. Das ist zwar alles rechtens, erregte aber doch die große Aufmerksamkeit der weitläufigen Nachbarschaft. Denn durch die Kessellage zwischen den Bergen bekamen den Lärm sehr viele Menschen mit. Sie reckten ihre Köpfe aus den Fenstern, gingen auf die Balkone – aber entdecken konnte den Kettensängenmann wohl niemand.

Kein Gefahrenbaum entfernt

Klar ist nur: Die Vermutung, die Feuerwehr könnte einen Gefahrenbaum entfernt haben, der von Sturmtief Kirsten in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnte, trifft nicht zu. „Wir hatten keinen Einsatz in diese Richtung“, heißt es aus der Feuerwache Gevelsberg. Und auch bei der Polizei – die zusätzlich auch keinen Anruf wegen des Geknatters erhalten hat – ist nichts bekannt. So rätseln einige Gevelsberger weiter, wer denn am Donnerstag bis zum Einsetzen der Dunkelheit mit der Kettensäge hantiert hat. Gleich mehrere von ihnen meldeten sich in der Redaktion.