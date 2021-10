Gevelsberg: Kinder freuen sich über neues Hexenhaus

Das Casa-Kaiensis-Haus ist ein echter Hingucker auf dem Außengelände des städtischen Familienzentrums in der Habichtstraße in Gevelsberg.

Gevelsberg. Das Familienzentrum Habichtstraße in Gevelsberg hat einen großen Grund zur Freude.

Es wirkt wie aus einer anderen Zeit, einem anderen Leben, einer anderen Schöpfung. Wie ein Stück heile Welt der Vergangenheit, vergessen in der Gegenwart. Das zauberhaft schräge Holzhaus von Casa Kaiensis auf dem Außengelände des städtischen Familienzentrums Habichtstraße in Gevelsberg erweckt direkt die Sehnsucht nach Rückzug in die Einfachheit der Natur.

Mit einer Spende von mehr als 10.000 Euro durch den Förderverein der Einrichtung, konnte dieser einen langgehegten Wunsch wahr werden lassen und das Hexenhäuschen nun ganz offiziell an die Kinder und ihre Betreuer übergeben.

Kaum hatte Einrichtungsleiterin Christiane Moll die Türe geöffnet, da eroberten die Kleinen die neue Attraktion im Sturm. Ein Moment, der besonders Margit Mühle glücklich machte. Die Erzieherin war nämlich die treibende Kraft, was die Anschaffung eines solchen Häuschen betraf. Von innen sei dieses zwar nicht eingerichtet, sagte Moll, da man noch eine Schutzschicht aufgetragen müsse. „Das wird aber in den kommenden Tagen passieren“, versicherte sie. Und was die Einrichtung beträfe, da würde es keinesfalls an Vorschlägen mangeln. „Ganz im Gegenteil!“

Sie konnte für solch eine großzügige Sachspende gar nicht genug danken und verpackte es in die Worte: „Wir freuen uns alle wie Bolle“.

Wechsel beim Förderverein

Das zu hören freute natürlich die anwesenden Vertreter des Fördervereins. Allen voran André Waletzko, der mit der offiziellen Hausübergabe auch gleichzeitig den Staffelstab des 1. Vorsitzenden an seine Nachfolgerin Christina Schubert weiterreichte.

Er berichtete, dass sein ehemaliger Vorstand im Frühjahr diesen Jahres das Projekt Casa- Kaiensis-Haus angegangen sei. Und hinsichtlich der „uns allen bekannten Situation“, sei letztlich auch „genügend Geld in der Vereinskasse gewesen“, so dass man den Wunsch des Familienzentrums nachkommen konnte.

