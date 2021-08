Gevelsberg: Kinderhaus Bunte Arche unter neuer Leitung

Sandra Kuhlmann übernimmt am 1. September offiziell die Leitung des Kinderhauses Bunte Arche in Gevelsberg.

Gevelsberg. Sandra Kuhlmann übernimmt am 1. September offiziell die Leitung des Kinderhauses Bunte Arche in Gevelsberg.

Sandra Kuhlmann ist seit ihrer Jugend eng mit der Ev. Kirchengemeinde verbunden. Viele Jahre hat sie sich ehrenamtlich in der Ev. Jugend Berge engagiert und war zuletzt bis 2020 acht Jahre lang Presbyterin der Gemeinde.

Weicher Übergang

„Für mich war immer klar, dass ich mal in einer evangelischen Einrichtung in Gevelsberg arbeiten will“, erzählt Frau Kuhlmann. „Aber als Presbyterin durfte ich ja nicht gleichzeitig bei der Gemeinde angestellt sein.“ Nachdem sie 2020 aus dem Presbyterium ausgeschieden war, las sie die Stellenausschreibung für die Leitungsstelle auf der Heide. „Die Ausschreibung fand ich interessant und spannend. Also habe mich beworben, auch weil mir die Aussicht gefiel, noch ein halbes Jahr mit Donata Schäfer zusammen arbeiten zu können, die die Einrichtung ja viele Jahre geleitet hat.“

Im Vorstellungsgespräch konnte sie die Vertreterinnen und Vertreter der Kirchengemeinde von sich überzeugen und wurde zum 1. März 2021 eingestellt. „Die Einarbeitungszeit mit Donata Schäfer hätte ruhig noch etwas länger gehen können“, sagt Sandra Kuhlmann. „Sicher werde ich auch neue Ideen mit in die Arbeit einbringen und daran mitarbeiten, das Profil der Einrichtung weiter zu schärfen. Aber im Großen und Ganzen möchte ich schon die Arbeit von Donata Schäfer fortführen.“

Berufliche Erfahrungen

Bevor Sandra Kuhlmann im Kinderhaus Bunte Arche angefangen hat, konnte sie schon reichlich berufliche Erfahrungen sammeln: „Nachdem ich mein Anerkennungsjahr als Erzieherin in einer Kita der AWO in Breckerfeld absolviert hatte, habe ich gut ein Jahr im Ev. Kindergarten Haufe gearbeitet. Anschließend war ich als Gruppenleiterin in Essen—Burgaltendorf und anschließend in Wuppertal tätig. In der Ev. Kita in der Sandstraße in Witten habe ich erste Leitungserfahrungen als stellv. Einrichtungsleiterin gemacht, bevor ich dann 7 Jahre lang die AWO-Kita in der Körnerstraße in Gevelsberg geleitet habe.“

Jetzt ist sie froh, im Kinderhaus Bunte Arche eine Stelle in einer evangelischen Einrichtung gefunden zu haben: „Ich fühle mich total wohl hier.“

