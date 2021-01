Gevelsberg: Kinderschutzbund bietet Internetcafé für Eltern

Der Kinderschutzbund Gevelsberg bietet Eltern ein Internetcafé an, um sich digital auszutauschen.

Gevelsberg Der Kinderschutzbund in Gevelsberg bietet das Internetcafé „Lockdown Life“ an. Hier können Eltern sich digital austauschen.

Der Gevelsberger Kinderschutzbund möchte allen Gevelsberger Eltern die Möglichkeit bieten, sich im neuen, digitalen Internetcafé „Lockdown Life“ untereinander auszutauschen. Ein kostenloses und unverbindliches Angebot, welches zum einen der Erweiterung bestehender Netzwerke dienen soll, zum anderen aber auch dazu dient, um Tipps und Ideen zu bekommen und zu geben, die lokal und praktikabel sind.

Seien es neue Beschäftigungen für Kinder, Ideen für mehr Gelassenheit, Möglichkeiten Konflikte zu entschärfen – die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes und zugleich Moderatorinnen des Cafés, Ariane Ibing und Inken Sander, wollen mit ihren Gästen über all das sprechen, was für sie in der aktuellen Situation wichtig und hilfreich ist.

Austausch mit Fachkräften

„Wir geben den Teilnehmern dabei natürlich auch Gelegenheit, sich mit Fachkräften sowie anderen Eltern auszutauschen und um sich über aktuelle sowie immer wiederkehrende Themen zu informieren“, erklärten die beiden pädagogischen Ansprechpartnerinnen.

Der virtuelle Elterntreff, der am kommenden Dienstag, 19. Januar, um 20 Uhr mit dem Thema „Welcome chat – Lockdown Life“ starten wird, findet über den Webkonferenzdienst "Zoom" statt. Hierzu müssen weder eine App noch ein Programm herunterladen werden.

Wer teilnehmen möchte, kann über info@kinderschutzbund-gevelsberg.de eine E-Mail mit dem Betreff „Internetcafé“ senden und erhält dann als Rückantwort einen Link, dessen Anweisungen man einfach folgt.

Für einen möglichst störungsfreien Ablauf – auch bei der Nutzung mobiler Geräte – empfehlen Ariane Ibing und Inken Sander die Web-Browser Chrome und Firefox.

Vorsicht beim Datenschutz

Beide weisen abschließend noch darauf hin, dass die Nutzung von "Zoom" die geltenden deutschen Datenschutzrichtlinien zwar erfülle, trotzdem könne man für die Datensicherheit der Plattform keine endgültige Gewähr übernehmen. „Darum bitten wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer während des Treffens keine personenbezogenen Daten von sich preis zu geben.“

Schon jetzt freut sich der Gevelsberger Kinderschutzbund über den Start seines Internetcafés, welches nach seiner Premiere dann jede letzte Woche im Monat einmal die digitalen Türen öffnen wird. Die genauen Termine werden natürlich rechtzeitig bekanntgegeben.

Weitere Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie hier.