Gevelsberg: Kirmesverein verschiebt Kirmesmotto-Entscheidung

Gevelsberg Gevelsberger Kirmesverein verschiebt seine Jahreshauptversammlung auf Februar. Damit wird auch die Auswahl des Kirmesmottos vertagt.

Schlechte Nachricht für Kirmesfreunde.

Die Jahreshauptversammlung des Gevelsberger Kirmesvereins am 29. Januar wurde abgesagt und auf Freitag, 26. Februar, verschoben. Erst einmal.

Carsten Neef, der Geschäftsführer des Kirmesvereins, schreibt in einer Mitteilung an alle Kirmesfreunde: "Ich gehe davon aus, dass ihr alle schon damit gerechnet habt, aber jetzt ist es auch offiziell. Wir haben die gleichen Örtlichkeiten für Freitag, den 26. Februar beantragt, aber leider weiß keiner, was die Zeit so bringt und ob wir dann tagen können. Eine geänderte Einladung werde ich Anfang Februar verschicken, sofern der Lockdown nicht bis Ende Februar verlängert wird."

Traditionell wird in der Jahreshauptversammlung das Kirmesmotto festgelegt und über die ersten Planungen zur Kirmes gesprochen. Jetzt sollen die wichtigsten Infos per Videokonferenz, über ein ZOOM-Meeting, ausgetauscht werden. Carsten Neef bittet darum, sich dafür den Montag, 25. Januar, ab 19 Uhr vorzumerken. Eine Einladung wird in den kommenden Tagen verschickt.

Ansonsten bietet der Vorstand, dass Fragen per E-Mail geschickt werden können. Carsten Neef erklärt: "Wir tauschen uns regelmäßig montags über ZOOM aus und können Euch relativ schnell antworten schicken."