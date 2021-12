Gevelsberg: Konzert soll irische Lebensfreude bringen

Pure Irish Drops sind am 3. Februar 2022 in Gevelsberg zu sehen.

Gevelsberg. Die Kulturveranstaltungsreihe der Stadt Gevelsberg wird am 3. Februar 2022 mit „Pure Irish Drops - Irish Dance & Live Music“ fortgesetzt.

Sofern die Pandemie es möglich macht, werden in der Aula des Schulzentrums West Musik, Geschichten und Tanz aus dem alten Irland präsentiert: Wenn sich Bob Bales - geboren in der Grafschaft Mayo in West Ireland – mit Judith Wache (Violine und Gesang), Michel Crosio (Keyboard und Piano) und Harry Sawatzki (Bodhran Trommel) – zu einem stimmungsvollen Konzertabende einfinden, dann ist Zeit für Pure Irish Drops. Ein Abend, der mit mitreißender Instrumentalmusik, Gesang, irischen Geschichten, mit der bekannten irischen Tanzfreude und tiefer irischer Lebenslust, die Traditionen der Grünen Insel zu uns bringt, wird angekündigt. Mit dabei ist Tänzer Gyula Glaser, der bereits dreimal Irish Dance-Europameister und viele Jahre Tänzer bei „Gaelforce Dance“ war. Tänzerisch begleitet wird er von seiner Ehefrau Nicole Ohnesorg (3-fache deutsche Meisterin im Irish Dance).

Bob Bales war es, der mit seiner Musik der Show „Magic of the Dance“ zu weltweitem Ruhm verhalf. Er spielt bei Pure Irish Drops neben der irischen Busuki auch akustische Gitarre in schottischer Folk – Manier und die beliebte irische Trommel, die Bodhran. Bob Bales erzählt dem Besucher mit sanfter Stimme und bewegtem Herz Geschichten aus dem alten Irland.

Sitzplatzkapazität um 50 Prozent reduziert

Jedoch finden die Veranstaltungen in der Aula West noch nicht wieder unter Normalbedingungen statt. Zwar dürfte inzwischen wieder vor vollem Haus gespielt werden, die Stadt Gevelsberg möchte aber zunächst noch dem vorherrschenden Sicherheitsdenken entsprechen. Die Sitzplätze sind daher im Schachbrettmuster angeordnet, die Saalkapazität bleibt um 50 Prozent reduziert bleibt. Dreier- oder Viererplätze nebeneinander sind derzeit leider noch nicht wieder möglich. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel, im Gebäude muss die medizinische Maske oder eine FFP2-Maske getragen werden. Am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden.

Karten gibt es ausschließlich im Einzelverkauf. Sie können für 19 bis 21 Euro an der Bürgerinfo im Gevelsberger Rathaus, Rathausplatz 1 (02332/771-0), im Internet unter www.gevelsberg.de oder www.reservix.de erworben werden. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 3. Februar 2022, um 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums West, Am Hofe 14, statt.

Bisher sind unter anderem noch folgende Veranstaltungen im Rahmen des Gevelsberger Kulturprogramms geplant:„Abba macht glücklich“ am Donnerstag, 17. Februar 2022; „Die Artistokraten – Show Baroque“ am Donnerstag, 17. März 2022; „Sing, Baby, sing!“ – Schlager-/Tanzrevue mit Live-Band am Donnerstag, 31. März 2022.

