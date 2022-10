Gevelsberg: Kran wird aufgebaut – Straße halbseitig gesperrt

Ein Baustellenschild steht am Straßenrand (Symbolfoto). In Gevelsberg muss eine Straße für einen Autokran halbseitig gesperrt werden.

Gevelsberg. In Gevelsberg kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Ein Kran wird aufgebaut, eine Straße wird deswegen halbseitig gesperrt.

Wegen der Anlieferung von Baugeräten und Fertigteilen muss vom 10. Oktober, 7 Uhr, bis 14. Oktober, 20 Uhr, muss in der Klosterholzstraße in Gevelsberg ein Autokran aufgebaut werden. Aus diesem Grund muss der Verkehr zwischen den Hausnummern 7 bis 17 unter dem Einsatz einer Ampelanlage einspurig an der Arbeitsstelle vorbeigeführt werden.

In dem angesprochenen Abschnitt der Klosterholzstraße werden zudem beidseitige Halteverbote eingerichtet. Die Fußgänger werden per Ampelanlage auf die andere Seite geleitet.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden um Verständnis gebeten.

