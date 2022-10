Gevelsberg: Kunst macht Schule – Nachwuchs zeigt seine Werke

Gevelsberg. Grundschüler aus Gevelsberg lassen sich von Bildern des Kunst-Star Leon Löwentraut inspirieren. Was dabei herauskam, beeindruckt auch Erwachsene.

Nach guter alter Tradition verwandelte sich auch in diesem Jahr wieder das Ennepe FinanzCenter der Sparkasse an Ennepe und Ruhr zu einem Museum auf Zeit. In Kooperation mit dem Düsseldorfer artstar Verlag und der Stadt Gevelsberg wurden der Öffentlichkeit unter dem Titel „#Art4GlobalGoals“ 17 inspirierende und farbenfrohe Kunstwerke von Leon Löwentraut präsentiert, dem derzeit angesagtesten Shooting-Star der internationalen Kunstszene.

Es ist eine Ausstellung, die 2017 von der UNESCO, der YOU-Stiftung und der Galerie Geuer Geuer Art ins Leben gerufen wurde, um der Gesellschaft auf einzigartige Art und Weise die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen vor Augen zu führen. Sei es das Ende von Armut und Hunger, eine gute Gesundheitsversorgung für alle oder hochwertige Bildung – die Global Goals, wie sie international bezeichnet werden, nehmen sämtliche Bereiche des Lebens in den Fokus.

Um deren Aufmerksamkeit noch stärker den Menschen ins Bewusstsein zu rufen, wurde der 24-jährigen Löwentraut als weltweit einziger Künstler ganz offiziell mit der Aufgabe betraut, die größten Probleme der Welt bildlich zu visualisieren, um so zum nachhaltig wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Handeln aufzurufen.

Spaß hatten all jene Schülerinnen und Schüler der Gevelsberger Grundschulen und der Ferdinand-Hasenclever-Schule, die kürzlich ihre ganz eigenen Interpretationen dieser Bilder im Gevelsberger Rathaus stolz ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern präsentierten. Getreu dem Motto „Kunst macht Schule“ hatte das heimische Kreditinstitut in Verbindung mit seiner Kunstausstellung nämlich auch diesmal wieder ein spezielles Schulprogramm in Zusammenarbeit mit der Malschule „Maldumal“ aufgelegt, bei dem insgesamt 386 Kinder in den letzten Wochen die Ausstellung besuchten, dabei eine spannende Ausstellungsrallye mit Fragen rund um Leon Löwentraut erlebten und im Anschluss in den Räumen der Malschule, unter Leitung von Isabel vom Bruch und ihrem Team, fleißig selbst zu Pinsel, Farben und Spraydosen griffen, um auf Papier, Leinwand oder Holzplatten zu experimentierten.

Auch der stellvertretende Bürgermeister Stefan Biederbick bewunderte die Kunstwerke, bei denen, wie er sagte, Farben und Formen gestisch wild kombiniert wurden. Gleichzeitig dankte er in seinen Grußworten auch allen beteiligten Institutionen für solch eine kreative Kooperation zum Wohle der Gevelsberger Schülerinnen und Schüler. Und in Richtung der Eltern da appellierte er abschließend, man möge das Bild seines Kindes vielleicht nicht einfach nur in dessen Kinderzimmer aufhängen; es verdiene einen Ehrenplatz innerhalb der Wohnung. „Denn Ihr Kind ist wahrlich ein große Künstler!“.

