Gevelsberg: Lange Einkaufsnacht mit Straßensperrung

Wirtschaftsförderer Dietmar Grimm, Citymanagerin Lena Becker, Bürgermeister Claus Jacobi, Pro-City-Chef Andreas Niehues und AVU-Sprecher Jörg Prostka freuen sich auf die lange Einkaufsnacht in Gevelsberg.

Gevelsberg. In Gevelsberg findet bald die Einkaufsnacht mit längeren Öffnungszeiten für Geschäfte statt. Dafür wird die Mittelstraße voll gesperrt.

Der Stadtmarketingverein Pro City Gevelsberg lädt gemeinsam mit AVU und Sparkasse für Freitag, 10. September, zu einem langen Einkaufsabend in die Gevelsberger Innenstadt ein. Die Geschäfte öffnen dann bis 22 Uhr ihre Türen.

Die Mittelstraße wird für den Verkehr an diesem Tag ab 17 Uhr zwischen Timpen und der Einmündung Wittener Straße gesperrt. So sollen Kundinnen und Kunden beim abendlichen Bummel die Abstände besser einhalten können. Außerdem sollen die Gastronomiebetriebe so ihre Außenbereiche erweitern können.

Testzentrum direkt vor Ort

Bewusst haben die Verantwortlichen hierbei auf einen Veranstaltungsrahmen verzichtet. Im Vordergrund soll das Einkaufserlebnis stehen. „Sonst gelten nämlich die Pandemievorschriften und die können wir auf der Mittelstraße nicht gewährleisten“, erklärt Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi. „Man muss damit rechnen, dass zu einer Veranstaltung in der Innenstadt deutlich mehr als 2500 Leute kommen würden.“

Ganz ohne feierlichen Rahmen müssen die Besucherinnen und Besucher der Mittelstraße am 10. September aber nicht auskommen. Geschäfte, die Mitglieder bei Pro City sind, bekommen kostenfrei rote Teppiche zur Verfügung gestellt, die sie ausrollen. Es wird kleinere Essensstände geben. Auch Musiker sorgen für ein wenig Unterhaltung.

Frank Hense, Mitbetreiber des Drive-In-Testzentrums in der Alten Feuerwache an der Körnerstraße, wird vor dem Hintergrund der 3G-Regel ein mobiles Testzentrum in der Räumen der Volkshochschule, Mittelstraße 86, einrichten. Termine dafür gibt es über das Internet unter der Adresse www.schnelltestgevelsberg.de.

Impfbus in Fußgängerzone

Der Impfbus des Ennepe-Ruhr-Kreises steht außerdem ab 17 Uhr in der Fußgängerzone. „Damit wir die Impfquote steigern können, um so schneller zu Normalität zu kommen“, wie Citymanagerin Lena Becker erklärt.

„Ich freue mich, dass wir so einen besonderen Abend in der Innenstadt gestalten können“, sagt Bürgermeister Jacobi. Auch Pro-City-Chef Andreas Niehues ist guter Dinge. „Ich glaube, dass das mehr als nur ein guter Kompromiss ist, damit in hoffentlich lauschiger Sommerabend-Atmosphäre eingekauft werden kann.“

