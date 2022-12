Gevelsberg: Laternen auf Schwimm-In Parkplatz aus

Gevelsberg. Auf und um den Schwimm-In-Parkplatz in Gevelsberg sind die Laternen ausgefallen. Die Stadt hat nun erklärt, warum und was dagegen getan wird.

Von wann bis wann ist es auf dem Schwimm-In-Parkplatz in Gevelsberg dunkel und gibt es ein Mindestmaß an Beleuchtung, das dort vorgeschrieben ist? Diese Fragen sind am Mittwochabend in der letzten Ratssitzung des Jahres aufgeschlagen. Bürger hatten Politiker der Grünenfraktion auf die abendliche Dunkelheit auf dem Parkplatz und in der direkten Umgebung angesprochen.

Lesen Sie auch:

Tatsächlich sind aber nicht die Energiesparmaßnahmen der Stadt Gevelsberg der Grund dafür, dass die Lichter am Ochsenkamp ausbleiben. Es handelt sich um einen Kabelfehler, wie Björn Remer, Fachbereichsleiter bei der Stadt, erklärte.

„Wir haben da auch Beschwerden bekommen“, sagte Remer. „Die Straße Am Hofe und der große Parkplatz waren wegen eines Kabelfehlers unbeleuchtet.“ Die Beleuchtung Am Hofe sei wieder an. Für den Parkplatz solle der Fehler noch in dieser Woche behoben werden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm