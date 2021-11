Gevelsberg: Letzter Termin um Grünschnitt abzugeben

Ein Mann entsorgt seinen Grünschnitt in einem Container (Symbolbild). Die Stadt Gevelsberg bietet zum letzten Mal in diesem Jahr die Möglichkeit zur kostenfreien Grünschnitt-Abgabe.

Gevelsberg. Ein letztes Mal in diesem Jahr können Bürger in Gevelsberg kostenlos ihren Grünschnitt abgeben. Das ist der Termin.

Die TBGev der Stadt Gevelsberg weisen darauf hin, dass am kommenden Samstag, 20. November, 8 bis 13 Uhr, letztmalig in diesem Jahr Grün- und Strauchschnitt kostenlos abgegeben werden kann.

Adresse: in der Mühlenhämmer Straße 4. Anlieferungen sind nur mit dem Auto oder einem kleinem Auto-Anhänger möglich. Gleichzeitig wird nochmals darauf hingewiesen, dass in der nächsten Biowoche (22. bis 25. November) auch die nächste Laubabfuhr am jeweiligen Abfuhrtag stattfindet. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, das Laub in kompostierbaren Papiertüten oder Kartons bereitzustellen.

