Gevelsberg. Der Award 2019 des Lions Clubs Ennepe-Ruhr in Höhe von 5000 Euro geht an die Lila Damen. Die Preisvergabe fand in Gevelsberg statt.

Einen Award in Höhe von 5000 Euro hatte der Lions Club Ennepe-Ruhr ausgeschrieben, um besondere soziale und kulturelle Leistungen zu würdigen. Für die feierliche Übergabe dieses besonderen Preises nutzte Lions-Präsident Arnd Eberhardt den großen Rahmen des traditionellen Benefizkonzertes in der Aula des Schulzentrums West in Gevelsberg.

Insgesamt 21 Institutionen, hauptsächlich aus dem sozialen Bereich, hatten sich im Sommer 2019 beworben. Zwölf, die wegen herausragender Tätigkeiten förderwürdig erschienen, kamen in die engere Wahl und mit der Entscheidung machten es sich die Lions-Mitglieder nicht leicht. Nach den Kriterien allgemeiner Nutzen, Nachhaltigkeit und Kreativität gingen sie systematisch auf die Suche nach einem Preisträger. Auch das eigene Empfinden durfte eine Rolle spielen. In der so entstandenen Tabelle zeichnete sich mit großem Abstand ein Preisträger ab und es war klar, der Lionspreis 2019 in Höhe von 5000 Euro geht an die Lila Damen.

Mit 5000 Euro dotiert

Die Lila Damen betreuen schon seit über 40 Jahren ehrenamtlich Patienten in Krankenhäusern und Bewohner in Senioreneinrichtungen. Marion Bitzer, die die Bewerbung geschrieben hatte, konnte es zuerst nicht glauben, als sie kurz vor Weihnachten eine E-Mail mit der Mitteilung bekam. Dreimal musste sie nachfragen, bis sie realisierte, dass die Lila Damen für ihr ehrenamtliches Engagement mit 5000 Euro belohnt werden.

Lila Damen Aktuell engagieren sich 29 Frauen und ein Mann Die Lila Damen sind ein ehrenamtlicher Besuchsdienst. In Zeiten von schlechten Personalschlüsseln in Krankenhäusern und Altenheimen werden die Helferinnen und Helfer besonders benötigt. Zurzeit engagieren sich 29 Damen und ein Herr. Die Lila Damen freuen sich über motivierte Menschen, die mitmachen wollen. Interessierte Damen und Herren melden sich bitte telefonisch bei Marion Bitzer unter 02336 10167 oder untermarion-bitzer@t-online.de

Mit Marion Bitzer (Feierabendhaus) freuten sich Angelika Piepenbrink (Seniorenstift St. Marien) und Angelika Bonse (Helios Klinikum) über den Preis, der ihnen nun von Arnd Eberhardt und Claus Jacobi überreicht wurde. Das Geld soll für Fortbildungen der 30 ehrenamtlich Aktiven sowie Schulungen neuer Mitglieder genutzt werden.

Neben den Lila Damen erhielten drei weitere Institutionen ein Preisgeld zur Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Arbeit und zur Unterstützung der weiteren Motivation. Diese Motivationspreise von jeweils 500 € gingen an den Kinderschutzbund Schwelm, die Flüchtlingshilfe Ennepetal und die Flüchtlingshilfe Breckerfeld. „Die drei lagen in unserer Auswertung ganz nah beieinander und die Preise sollen zeigen, dass es sich lohnt, sich zu engagieren und bei uns mitzumachen“, erklärte Arnd Eberhard.

Zukunft des Awards

Ob auch in diesem Jahr ein solcher Award ausgeschrieben werden soll, muss der Lions Club Ennepe-Ruhr noch beraten. „Ich gehe davon aus, dass es eine dauerhafte Angelegenheit wird“, sagte Lions-Präsident Arnd Eberhardt zuversichtlich.

Zurück zu den Lila Damen: Die bundesweit engagierte Gruppe ist auch unter dem Namen „Grüne Damen“ bekannt, in Schwelm und Umgebung tragen die Aktiven jedoch lila Kittel. Seit 1978 sind sie im heutigen Helios Klinikum Schwelm, damals Martfeld Krankenhaus tätig, seit 1982 auch im Schwelmer Feierabendhaus und seit 1999 im Marienstift.

Sie besuchen die Patienten im Klinikum, um ihnen in der fremden Welt des Krankenhauses in besonderer Weise menschliche Nähe zu geben. Sie hören zu und geben Zeit und Zuwendung. Die Lila Damen wissen, wie sie Menschen in Krankenhaus und Altersheim erfreuen können.

Benefiz-Neujahrskonzert

Beim 16. Benefiz-Neujahrskonzert des Lions Club war die Aula des Schulzentrums West bis auf den letzten Platz besetzt. Anfangs war geplant, das Konzert nur alle zwei oder drei Jahre und mit wechselnden Orchestern auszurichten, doch das Landespolizeiorchester NRW (LPO) hat sich zu einem Renner entwickelt und sorgte dafür, dass die Nachfrage immer größer wurde. „Schon vor Jahresende waren die Karten ausverkauft“, freute sich Lions-Mitglied und Sparkassenvorstand Thomas Biermann, der alljährlich das Konzert organisiert. Bürgermeister Claus Jacobi begrüßte das Publikum und stellte fest: „Es ist heute so voll wie noch nie.“ Sogar die reservierten Plätze für die Mitglieder des Lions-Vorstands waren vom Publikum besetzt worden, dem Vorstand blieben nur Stehplätze. Jacobi dankte allen Helfern sowie den Sponsoren, die er unter dem Beifall des Publikums von einer langen Liste von A bis Z vorlas.

Scott Lawton dirigiert das Publikum beim Radetzky-Marsch Foto: Lilo Ingenlath-Gegic

Dann präsentierte das LPO unter Leitung von Scott Lawton ein Konzert mit klassischer Musik, romantischen Walzerklängen und jazzigem Big Band-Sound. Zu Beginn brachte die Ouvertüre von Georg Friedrich Händels „Feuerwerksmusik“, klassische Musik in das Neujahrskonzert. Beschwingt füllte anschließend Walzermusik von Franz von Suppé den großen Saal, gefolgt von eher melancholischen Klängen, dem „Lied der Nacht“ von Edgar Elgar. Scott Lawton führte durch das abwechslungsreiche Programm, für das er viele Stücke selbst für das große Blasorchester arrangiert hatte.

Orchester besteht aus Berufsmusikern

Das Orchester besteht aus Berufsmusikern, die zwar Uniformen tragen, aber keine Polizisten sind. Kriminalhauptkommissar Oliver Schmitt bildete an diesem Abend eine Ausnahme, denn der ist ein richtiger Polizist. Auf der Bühne zeigte sich der Gesangssolist als echter Entertainer, der mit enormer Präsenz und großartiger Stimme das Publikum mit seinen Liedern begeisterte. Ganz neu war „Das Lied der Freiheit“ nach dem Gedicht von Hoffmann von Fallersleben. Scott Lawton hatte zu diesem Gedicht Musik komponiert und so ein Lied zum Tag der Deutschen Einheit geschaffen. Mit seinem warmen Bariton war Oliver Schmitt genau der richtige Interpret für diese Vertonung. Sänger und Komponist bekamen großen Applaus vom Publikum.

Mit seinen sehr gelungenen Arrangements für Blasorchester, wie beim Satz „Anitra’s Dance“ aus Edvard Griegs Peer Gynt Suite, schaffte Lawton immer wieder beglückende Begegnungen von Klassik und Jazz, von Sinfonieorchesterklang und Big Band. Nach großem Beifall und einem gefühlvollen „My Way“ als Zugabe bildete der Radetzky-Marsch den krönenden Abschluss, bei dem Scott Lawton das Publikum aktiv beteiligte.