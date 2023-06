Gevelsberg: Lkw-Anhänger mit Altkleidern in Brand geraten

Die Feuerwehr löscht einen Containerbrand (Archivaufnahme). In Gevelsberg ist eine mit Altkleidern beladene Wechselbrücke in Brand geraten.

Gevelsberg. Ein Lkw-Container voll mit Altkleidern ist bei einem Gevelsberger Entsorgungsunternehmen in Brand geraten.

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Dienstag um 5.56 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Hundeicker Straße in Gevelsberg gerufen. Ein Entsorgungsunternehmen hatte einen Brand in einer Wechselbrücke, die mit Altkleidern beladen war, gemeldet. Ausgerückt waren Kräfte der Hauptwache und vom Löschzug 1.

Durch die Rauchentwicklung wurden die Einsatzkräfte alarmiert und eilten zur Einsatzstelle. Bei ihrem Eintreffen stellten die Feuerwehrleute fest, dass ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung eingesetzt werden musste. Gleichzeitig wurde ein Sicherheitstrupp bereitgestellt, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Die Rauchentwicklung war deutlich sichtbar und erforderte einen schnellen und effektiven Löscheinsatz.

Ladung mit Altkleidern

Aufgrund der Beladung mit Altkleidern gestaltete sich die Brandbekämpfung als besonders herausfordernd. Um den Brand effektiv zu bekämpfen, musste der Container zunächst mithilfe eines Langarmbaggers entleert werden. Anschließend erfolgte eine Nachlöschung per Hand. Die Feuerwehrleute arbeiteten mit höchster Sorgfalt und Professionalität, um den Brand schnellstmöglich unter Kontrolle zu bringen.

Der Einsatz dauerte insgesamt etwa anderthalb Stunden. Dank des schnellen Eingreifens und der professionellen Vorgehensweise der Feuerwehr Gevelsberg konnte der Brand erfolgreich gelöscht werden. Es gab keine Verletzten zu verzeichnen.

