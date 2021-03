Gevelsberg: Lob für Konzept mit Beteiligung in Berge/Knapp

Blick auf Hochhäuser in Gevelsberg-Berge. Im Stadtteil soll sich in der Zukunft einiges tun. Bürger können sich dabei einbringen.

Gevelsberg. Die Stadt Gevelsberg möchte die Bürger am Umbau in Berge/Knapp beteiligen. In der Politik kommt das gut an.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaft (StUWi) hat sich in seiner vergangenen Sitzung mit den Plänen der Stadt beschäftigt, die Bürger am geplanten Freiraumkonzept für das Umbaugebiet Berge/Knapp zu beteiligen. Wie berichtet, soll das über eine Umfrage vor allem im Internet passieren. „Die SPD dankt der Stadtverwaltung dafür“, sagte Helge Mannott von der SPD-Fraktion. „Es tut sich aktuell viel in Berge. Das Freiraumkonzept ist ein nächster Schritt.“

In Auftrag gegeben wurde das Konzept im Zuge des Förderprogramms Stadtumbau West. Im September 2020 konnten die Anwohner an zwei Terminen die weitere Konzeptionierung der Planer durch eigene Ideen und Wünsche mit beeinflussen. Ihre Hinweise und Anregungen flossen in die Entwicklung des Freiraumkonzeptes mit ein. Zur Abstimmung des Entwurfs für das Freiraumkonzept mit der Öffentlichkeit ist eine weitere Beteiligung insbesondere mit den Bergern vorgesehen, wie die Stadt im Vorfeld der StUWi-Sitzung mitteilte.

Kein Treffen vor Ort möglich

Eine Bürgerveranstaltung vor Ort ist derzeit aus bekannten Gründen nicht möglich. Um das Projekt trotzdem weiter vorantreiben zu können, soll eine überwiegend digitale Beteiligung durchgeführt werden. Aus diesem Grund habe das Stadtumbaumanagement mit dem Team von Tetraeder.com GmbH mögliche Beteiligungsformate für Berge ausgearbeitet.

Die Stadt Gevelsberg beabsichtigt in diesem Frühjahr mithilfe des von Tetraeder entwickelten Programms eine Online-Beteiligung durchzuführen. Diese Beteiligung wird im Rahmen eines Online-Fragebogens stattfinden, der interaktiv gestaltet ist. Bürger können Kommentare zu den geplanten Teilprojekten verfassen und unmittelbar in der digital eingestellten Kartengrundlage verorten sowie auch die Anmerkungen der anderen Bürger einsehen und kommentieren.

Umfrage auch analog

Es wird versichert, dass alle Eingaben anonym erfolgen und vor der Veröffentlichung von dem Stadtumbaumanagement freigeschaltet werden müssen, um unerwünschten Inhalt zu vermeiden. Die Umfrage soll auf der Homepage der Stadt Gevelsberg veröffentlicht werden. Außerdem ist es geplant, in Kleingruppen Gespräche mit den vom Freiraumkonzept betroffenen Eigentümern zu führen. Wer kein Internet zur Verfügung hat, kann sich ebenfalls an der Umfrage beteiligen. Der Fragebogen soll in verkürzter Form auch in der Frühlingsausgabe der Stadtteilzeitung zu finden sein. Die Zeitungsseite kann ausgefüllt, ausgeschnitten und an die Stadt Gevelsberg geschickt werden.

