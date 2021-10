Gevelsberg: Lotterie bringt 53.500 Euro für Schulen

Michael Hedtkamp, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gevelsberg-Wetter (vorne links) mit den Vorsitzenden und Stellvertretern der Fördervereine und Vertretern der Schulen von Gevelsberg und Wetter, die auch in diesem Jahr wieder zusammen 53.500 Euro gewannen.

Gevelsberg. Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter hat 53.500 Euro an Schulen ausgeschüttet. Das ist der Hintergrund der Aktion.

Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter hat 53.500 Euro aus dem Verkauf der Lose ihrer Sparlotterie an die Fördervereine der Schulen in Gevelsberg und Wetter ausgeschüttet. Dabei erhielt jede Grundschule 2.500 Euro; 3.000 Euro bekamen die weiterführenden Schulen in Gevelsberg und Wetter.

Von jedem Sparlotterie-Los, das sechs Euro kostete, gingen erst einmal 4,80 Euro auf das Sparkonto des Spielers. 1,20 Euro waren der Lotteriebeitrag, davon wurden mit 90 Cent die Gewinne finanziert. 30 Cent blieben für den guten Zweck übrig.

Lesen Sie auch: Gevelsberg: Junge (13) verfolgt Diebe und erleidet Tritte und Schläge

So addierten sich in zwölf Monaten bei der Sparkasse Gevelsberg-Wetter die Centbeträge bei „einem Losverkauf von insgesamt 167.000 Stück“, wie Michael Hedtkamp, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gevelsberg-Wetter, erwähnte, zu einer beachtlichen Summe von rund 50.000 Euro.

Unterschiedliche Investitionen

Um allen die versprochenen Beträge auch auszahlen zu können, stockte die Sparkasse die Summe auf und kam letztendlich auf die benötigten 53.500 Euro. „Wir hoffen, dass sie die Gelder für Projekte, die sonst nicht möglich gewesen wären, oder für bereits laufende Projekte einsetzen können.“ Von der Realschule wusste er zu berichten, dass man dort in die digitale Infrastruktur investiert hätte.

An der Gemeinschaftshauptschule, so schilderte die im Fördervereinsvorstand vertretene Lehrerin Heide Kuscharski, würde man stets großen Wert auf eine Interessenseinbindung der Schülerinnen und Schülern legen. So konnte man in diesem Jahr endlich mal wieder ein Sportfest draußen stattfinden, welches durch die Firma Trixitt organisiert wurde.

Außerdem: Sehen Sie hier neue, spektakuläre Luftaufnahmen von Gevelsberg

Laufen, Springen, Werfen, Ballspiele und Klettern einmal anders, sagte sie. „Und der Förderverein der Hauptschule ist immer wieder glücklich über diese Spende, um damit die Wünsche der Schulgemeinschaft zu erfüllen.“

Im Anschluss an den offiziellen Teil rundete die Kunstpädagogin und Inhaberin der Malschule „Maldumal“, Annette vom Bruch, die Veranstaltung mit einem kurzweiligen und sehr informativen Vortrag über den französischen Karikaturisten Honoré Daumier mit anschließender Ausstellungsbesichtigung ab.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm