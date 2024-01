Gevelsberg: Mädchen (5) an Haltestelle von Pkw angefahren

Gevelsberg In Gevelsberg wird ein fünfjähriges Mädchen von einem Pkw erfasst und dabei verletzt. Der Unfall ereignet sich an einer Bushaltestelle.

Am Dienstag befährt gegen 8.10 Uhr eine 60-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Seat die Asbecker Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg. In Höhe einer Bushaltestelle kollidiert sie beim Vorbeifahren an einem Linienbus mit einem die Straße überquerenden Kind.

Lesen Sie auch:

Schwelm will Zeichen für Rechtsstaat und Demokratie setzen

Missbrauch in Seniorenheim: Ehefrau des Angeklagten sagt aus

Gevelsberger Kirmes: Motto gewählt – Star beim Kirmesabend

Schwerer Raub: Täter kommen glimpflich davon

Portugiesische Küche: Neues Restaurant in Ennepetal

Finanzen: Stadt Gevelsberg droht dickes Millionenloch

Das fünfjährige Mädchen wird bei der Kollision leicht verletzt. Es wird mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Die Polizei spricht von einem Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm