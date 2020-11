Gevelsberg: Mädchengruppe greift 14-Jährige aus Ennepetal an

Eine Gruppe mehrerer Mädchen hat am Samstagabend eine 14-jährige Ennepetalerin am Bahnhof in Gevelsberg geschlagen und verletzt.

Gevelsberg. Ein Mädchen (14) ist am Samstagabend von einer Gruppe anderer Mädchen in Gevelsberg attackiert und verletzt worden.

Eine Gruppe von vier Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren hat am Samstagabend ein anderes 14-jähriges Mädchen aus Ennepetal am Bahnhof Gevelsberg attackiert und dabei leicht verletzt. Die Ennepetalerin, die die anderen Mädchen laut Polizei aus der Schule kennt, befand sich in einem Linienbus in Richtung Sprockhövel, als die Gruppe ebenfalls in den Bus stieg. Daraufhin fing die Gruppe an, ihr Opfer zu beleidigen.

Als das Mädchen am Bahnhof ausstieg, folgten die anderen ihm und schlugen es. Anschließend stiegen die Angreiferinnen wieder in den Bus und entfernten sich vom Ort des Geschehens. Das Opfer verständigte daraufhin die Polizei. Gegen die Täterinnen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

