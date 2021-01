Gevelsberg: Mann fährt betrunken und mit zwei TÜV-Plaketten

Die Polizei in Gevelsberg hat am Montag einen betrunkenen Fahrer mit zwei TÜV-Plaketten angehalten.

Polizeibeamten ist am Montag in Gevelsberg ein Auto aufgefallen, dessen TÜV-Plakette am vorderen Kennzeichen angebracht war. Die Plakette zeigte außerdem den Ablauf der gültigen Hauptuntersuchung in 2012 an. Daraufhin wurde der 53-jährige Fahrer des Wagens angehalten.

Bei der folgenden Kontrolle stellten die Polizisten neben der gültigen TÜV-Plakette am hinteren Kennzeichen außerdem Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Mann fest. Ein Vortest ergab einen Wert von fast zwei Promille.

Dem 53-jährigen Hagener wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Weiterhin wurde er angewiesen, die falsch angebrachte TÜV-Plakette zu entfernen.

