Gevelsberg: Mann soll Sperrmüll an Hauswand angezündet haben

Die Feuerwehr Gevelsberg hat in der Nacht zu Freitag einen brennenden Haufen Sperrmüll direkt an einer Hauswand an der Hagener Straße gelöscht.

Die Feuerwehr Gevelsberg ist in der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr zu

einem brennenden Sperrmüllhaufen vor einem Haus an der Hagener Straße ausgerückt.

Alle Bewohner hatten das schon Haus verlassen. Obwohl der Sperrmüll unmittelbar an der Hauswand in voller Ausdehnung brannte, konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen auf die Wohnungen verhindern.

Sie löschten das Feuer und kontrollierten die Wohnungen. Anschließend konnten die Bewohner wieder ins

Haus. Die Kräfte der Hauptwache rückten gegen 2 Uhr wieder ein.

Polizei sucht nach Mann mit Hund

Laut Polizei entzündete ein unbekannter Täter den Sperrmüll vor dem Mehrfamilienhaus. Durch das

entstandene Feuer wurde eine Fensterscheibe einer Erdgeschosswohnung und die Hauswand beschädigt. Ein 53-jähriger Passant meldete sich bei der Polizei und gab an, dass er eine Person gesehen habe, die den Brand vermutlich verursacht habe.

Die Person könne er wie folgt beschreiben:

- männliche Person, ca. 1.75 m groß

- dunkel gekleidet

- war mit einem großen schwarzen Hund unterwegs

Die Person sei in Richtung Friedhofstraße geflüchtet. Eine Fahndung im

Nahbereich verlief negativ, die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung wurden

aufgenommen.

