Gevelsberg: Mann überfällt Rewe-Getränkemarkt mit Messer

Gevelsberg. Die Polizei bittet um Hinweise. Gesucht wird ein Mann, der den Rewe-Getränkemarkt an der Hagener Straße in Gevelsberg überfallen hat.

Ein bislang noch unbekannter Mann hat am Donnerstag gegen 20 Uhr den Rewe-Getränkemarkt an der Hagener Straße in Gevelsberg, unmittelbar neben der Jet-Tankstelle, überfallen. Die Polizei sprach am Freitagvormittag davon, dass der Räuber zur Kasse ging, dort eine 46-jährige Mitarbeiterin des Getränkemarkts mit einem Messer bedrohte und Geld verlangte.

Die Mitarbeiterin übergab ihm das Geld laut Polizei daraufhin – einen hohen dreistelligen Betrag. Der Mann verließ das Geschäft und flüchtete, in welche Richtung war unklar.

Die Mitarbeiterin konnte den Täter wie folgt beschreiben: männlich, etwa 1,70 Meter groß, um die 30 Jahre alt. Er trug zum Tatzeitpunkt einen Drei-Tage-Bart und eine rote Wollmütze. Sein Gesicht war laut Polizei von einem Mund-Nasen-Schutz bedeckt. Eine Fahndung per Streifenwagen blieb erfolglos, einen Helikopter einzusetzen habe laut Polizeisprecherin Sonja Wever zu dieser Zeit keinen Sinn gemacht. „Es war um 20 Uhr und noch zu viele Menschen auf der Straße unterwegs“, erklärte sie auf Nachfrage der Redaktion.

Erinnerung an anderen Überfall in Gevelsberg

Die Mitarbeiterin habe sich zum Zeitpunkt des Überfalls allein im Kassenbereich befunden. „Wir prüfen gerade, ob es Aufnahmen aus Überwachungskameras gibt“, so Wever weiter. Sie erklärte, dass bei dem Überfall niemand verletzt wurde. Über eine mögliche psychologische Betreuung der Mitarbeiterin habe sie keine Kenntnis. „Es ist Usus, dass der Opferschutz in solchen Fällen Kontakt aufnimmt“, sagt die Polizeisprecherin. Der vermittele gegebenenfalls auch Hilfsangebote.

Über die psychologische Belastung hatten die Opfer mehrerer Rewe-Überfälle bei einer Gerichtsverhandlung im vergangenen Jahr berichtet. Dabei auch eine Frau, die im Rewe-Markt an der Hagener Straße, gegenüber des Getränkemarkts, einen Überfall miterleben musste.

Vor Gericht stand dabei ein zu dieser Zeit 21-Jähriger, der auf besonders brutale Art und Weise mehrere Supermärkte um insgesamt rund 60.000 Euro erleichtert hatte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die nach dem Überfall auf den Getränkemarkt an der Hagener Straße am Donnerstagabend weitere Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333/91665000 eingereicht werden.

