Gevelsberg: Maskenpflicht auch in anderen Bereichen

Gevelsberg. Die Stadt Gevelsberg führt außer der Mittelstraße und dem Vendômer Platz weitere Bereiche auf, in denen wegen Corona eine Maskenpflicht gilt.

Die Stadt Gevelsberg hat weitere Bereiche festgelegt, in denen eine Maskenpflicht gilt. Das geht aus einer Allgemeinverfügung des Ennepe-Ruhr-Kreises hervor, die auch auf der Internetseite der Stadt Gevelsberg einzusehen ist. Demnach müssen Menschen nicht nur auf der Mittelstraße und dem Vendômer Platz eine Maske tragen, sondern auch an folgenden Orten:

Rheinische Straße (von Einmündung Wittener Straße bis Zentraler Omnibusbahnhof)

Wittener Straße (von Einmündung Rheinische Straße bis Einmündung Geerstraße sowie Fußweg zwischen Wittener Straße 42/Königsburg

Hauptbahnhof und Wittener Straße gegenüber 55/57

Am Hofe (einschließlich Verbindungsweg zum Ochsenkamp Höhe Nr. 85 und Zuwegung zum Sportplatz unterhalb der Sporthalle West)

Ochsenkamp (vor der Einmündung Am Hofe bis zum Wendehammer und Parkplatz Gymnasium)

Maßnahmen seit Donnerstag

Seit Donnerstag gilt in Gevelsberg die Maskenpflicht für die Bereiche Mittelstraße und Vendômer Platz. Blaue Gebotsschilder weisen darauf hin. Sie war nach einem Treffen zwischen Gevelsberger Stadtverwaltung, Gastronomen und Stadtmarketingverein Pro City beschlossen worden (wir berichteten).

Gaststätten entlang der Mittelstraße sollten so die Möglichkeit bekommen, ihre Gäste über den Winter in den Außenbereichen besser bewirten zu können. Die Maskenpflicht auf dem Vendômer Platz trat mit Blick auf die Neueröffnung der Kaufland-Filiale in Kraft.