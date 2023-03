Gevelsberg: Mehrere Einbrüche in Firmentransporter

Gevelsberg. In der Nacht zu Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in mehrere Firmentransporter in Gevelsberg eingebrochen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch, 8. März, in der Wittener Straße und in der Breitenfelder Straße Firmentransporter aufgebrochen. Während in der Wittener Straße keine Beute erlangt wurde, fanden sie in der Breitenfelder Straße Werkzeuge als Beute.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm