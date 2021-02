Gevelsberg: Mehrere Wasserschäden wegen Frost

Gevelsberg. Die Feuerwehr Gevelsberg musste zu mehreren Einsätzen wegen Wasserschäden ausrücken. Ursache: Frost

Wie schon am Sonntag, musste die Feuerwehr Gevelsberg auch am Montag mehrfach zu sogenannten Wasserschäden durch Frost ausrücken.

Den größten Schaden nahm ein Gebäude an der Bahnhofstraße. Gegen 11.10 Uhr rückten vier Bedienstete der Hauptwache mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug aus. Eine Wasserleitung in einem Hausflur war geborsten. Zwei Wohnungen im Gebäude sowie der Hausflur waren derart betroffen, dass ein Verbleib der Bewohner nach Meinung der Feuerwehr nicht mehr möglich war. Eine Zwischendecke im Hausflur musste wegen einer starken Wasseransammlung geöffnet werden. Die Hauptwasserleitung und die Stromversorgung wurden abgestellt. Der soziale Dienst der Stadt Gevelsberg kümmerte sich um eine Notunterkunft für die Bewohner. Diese hatten jedoch bereits für eine vorübergehende Bleibe selbst gesorgt. Der Einsatz endete um 12.30 Uhr.

Brandnachschau nach Kurzschluss

Weitere Einsätze folgten am Abend und in der Nacht. Die Einsatzorte befanden sich in der Hagener Straße, hier musste ein Gehweg vor herabfallenden Schneelasten gesichert werden und in der Mittelstraße trat Wasser durch ein Flachdach in ein Gebäude ein. In der Mylinghauser Straße musste eine Brandnachschau gemacht werden. Hier hatte es einen Kurzschluss in einer 400-Volt-Steckdose gegeben. Am frühen Mittwoch, gegen 04.30 Uhr, ging es dann in die Goethestraße. Dort musste die Wasserzuleitung zu einer Garage abgeschiebert werden. Hier war ebenfalls eine Wasserleitung zerborsten. Einsatzende war um 05.15 Uhr.

